España anuncia millonarios paquetes de ayuda para Gaza y Líbano
El ministro de Asuntos Exteriores de España dio a conocer la ayuda que su país entregará a Gaza y al Líbano, en su compromiso por respaldar el camino hacia la paz de Oriente Medio.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, durante un discurso en Madrid, el 22 de octubre de 2024. / Foto: Getty Images.
16 de enero de 2025

En medio de la visita que realiza a Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció dos paquetes de ayuda para Gaza y Líbano, que ascienden a más de 34 millones de euros. Durante sus declaraciones, sostuvo que el Gobierno de España "no va a escatimar esfuerzos" para que la paz se consolide en los dos territorios.

Al celebrar el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron Israel y Hamás en Gaza, el ministro confirmó que Madrid tiene preparado un primer paquete de ayuda humanitaria por valor de 24 millones de euros, el cual podría alcanzar los 50 millones "con mucha rapidez".

Albares, que se encuentra de viaje oficial por Líbano y Siria, calificó de “excelente” la noticia del cese del fuego en Gaza, y añadió que espera que esta tregua sea permanente. Tras recordar que más de 46.000 civiles palestinos han muerto en la ofensiva, sostuvo que este es un momento para la "esperanza" en Oriente Medio y ha hecho un llamado a Hamás y a Israel para que "no desaprovechen esta oportunidad" que se pone por delante.

El ministro además elogió el trabajo de Qatar, Egipto y Estados Unidos por "tantos meses de trabajo fructífero" en la mediación de las negociaciones.

El paquete de ayuda para Líbano

Al reunirse con el recién elegido presidente del Líbano, Joseph Aoun, Albares dio a conocer que Madrid estaba plenamente comprometido con ese país en su búsqueda de la paz regional, por lo que entregaría una ayuda de 10 millones de euros para el ejército.

La ayuda se implementará mediante "dos programas". "Uno financiará los complementos salariales de las fuerzas armadas libanesas, impactadas por la crisis económica, y el otro se ocupará de paneles solares y aspectos logísticos" del ejército, añadió.

La elección de Aoun, antiguo comandante militar, como presidente terminó con los más de dos años que ese cargo llevaba vacante, desde octubre de 2022, cuando terminó el mandato de Michel Aoun.

España contribuye de forma significativa en la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano, con más de 650 soldados desplegados, entre ellos el comandante de este cuerpo, el general Aroldo Lázaro.

Según el acuerdo de tregua alcanzado a finales de noviembre entre Líbano e Israel, el ejército debe desplegarse junto a los cascos azules de la ONU en el sur de Líbano, de donde las tropas israelíes debían retirarse antes del 26 de enero. Sin embargo, las autoridades libanesas han reportado más de 800 violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Tel Aviv.

FUENTE:TRT Español y agencias
