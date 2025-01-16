En medio de la visita que realiza a Oriente Medio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció dos paquetes de ayuda para Gaza y Líbano, que ascienden a más de 34 millones de euros. Durante sus declaraciones, sostuvo que el Gobierno de España "no va a escatimar esfuerzos" para que la paz se consolide en los dos territorios.

Al celebrar el acuerdo de alto el fuego que alcanzaron Israel y Hamás en Gaza, el ministro confirmó que Madrid tiene preparado un primer paquete de ayuda humanitaria por valor de 24 millones de euros, el cual podría alcanzar los 50 millones "con mucha rapidez".

Albares, que se encuentra de viaje oficial por Líbano y Siria, calificó de “excelente” la noticia del cese del fuego en Gaza, y añadió que espera que esta tregua sea permanente. Tras recordar que más de 46.000 civiles palestinos han muerto en la ofensiva, sostuvo que este es un momento para la "esperanza" en Oriente Medio y ha hecho un llamado a Hamás y a Israel para que "no desaprovechen esta oportunidad" que se pone por delante.

El ministro además elogió el trabajo de Qatar, Egipto y Estados Unidos por "tantos meses de trabajo fructífero" en la mediación de las negociaciones.

Relacionado Alto el fuego en Gaza traería alivio a los palestinos, pero ¿cuánto tiempo?

El paquete de ayuda para Líbano