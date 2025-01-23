La fuerza de la lengua española parece ser ya indetenible. En 2024, según el informe del Instituto Cervantes, más de 600 millones de personas hablan español en el mundo, lo que equivale al 7,5% de la población global. Las causas de este crecimiento son variadas, pero entre ellas desempeña un papel crucial el aumento de la densidad poblacional de los latinos, especialmente en Estados Unidos, que ha llegado a convertirse en el segundo país con más hispanohablantes del mundo sólo superado por México. Aproximadamente, 62,5 millones de personas en el país son de origen hispano y se espera que la cifra continúe en aumento.

De ser así, para 2060 alcanzará los más de 100 millones, por lo que más del 25% de la población estadounidense será de origen hispano. El impulso y el impacto de esta comunidad se vislumbran como esenciales en el futuro de la lengua española.

Pese a esta fuerza evidente del español, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de Trump fue cerrar la versión en español de la web de la Casa Blanca. Lo que no sorprende porque en 2017 tomó la misma decisión y además cerró las cuentas oficiales del Gobierno en este idioma en las redes sociales. De hecho, en su primer mandato, reiteró sus ataques hacia el uso del español. “Este es un país donde hablamos inglés, no español”, afirmó en uno de los debates presidenciales de 2015. Aunque la polémica del “english only” (solo inglés) no es nueva en la sociedad estadounidense, durante la primera presidencia de Trump se multiplicaron los ataques de odio en contextos públicos donde se hablaba español.

Aún se desconoce qué otras medidas más estructurales Trump implementará en este segundo mandato con respecto al español. La política antiinmigrante se mantiene en su agenda, especialmente contra los latinos, por lo que no debería sorprender que se reactivara el discurso de odio hacia los hispanos y su lengua. No obstante, en el contexto actual, no hay presidente ni políticas gubernamentales que puedan hacer retroceder el avance del español, pese a las hostilidades en Estados Unidos.

Miami: un laboratorio lingüístico fascinante

Ver la lengua española como invasora con respecto al inglés es un grave error. Por el contrario, el español fue el primer idioma europeo que se habló en el territorio que hoy es Estados Unidos. En Florida, por ejemplo, la presencia española duró unos 300 años y más de 200 en Arizona, California y Nuevo México. Por lo tanto, el dominio estadounidense se estableció en buena parte del país sobre bases ya hispanizadas.

En Florida, especialmente Miami, la presencia del español no ha dejado de fortalecerse debido a las grandes oleadas de migrantes latinos que allí se asientan. Incluso, se ha divulgado en los medios cómo transcurre la vida en español en una ciudad cercana a Miami, Hialeah, en la que predomina el migrante cubano. En este sitio se han dado casos de discriminación a la inversa: el discriminado en Hialeah es el que no sabe español.

En Miami, el conteo regresivo de cientos de miles de personas aglomeradas para recibir el año nuevo 2025 se hizo en español. “Miami es, a día de hoy, el laboratorio sociolingüístico más fascinante del mundo hispanohablante”, afirma Francisco Moreno Fernández, destacado sociolingüista. “Y también uno de los más atractivos y significativos del mundo occidental”. El futuro de la lengua española depende en buena medida de lo que ocurra en esta ciudad.

El español de Estados Unidos es mucho más que el espanglish

¿Se puede hablar de un español específico de Estados Unidos? La mayoría de los expertos opinan que sí. Es una variedad más del español, como la peruana o la argentina. Se caracteriza por la fuerte influencia del inglés y la convergencia de muchas variedades de español de diferentes orígenes. No debe olvidarse que en muchas zonas de Estados Unidos conviven en un mismo espacio, como en ningún otro sitio del mundo, comunidades de diversos orígenes hispanos, y eso permea la lengua, que se acomoda a esa convivencia estrecha de puertorriqueños, venezolanos, cubanos, etc.