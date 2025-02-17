¿Qué quiere Rusia mientras Trump apuesta por terminar la guerra en Ucrania?
EUROPA
10 MIN DE LECTURA
¿Qué quiere Rusia mientras Trump apuesta por terminar la guerra en Ucrania?Rusia recibió con satisfacción la iniciativa de Trump sobre la guerra en Ucrania, mientras busca la neutralidad de Kiev, concesiones territoriales, desmilitarización y el fin de las sanciones.
Tazas con imágenes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del presidente de EE.UU., Donald Trump, se exhiben en una tienda de recuerdos en San Petersburgo, Rusia, el 13 de febrero de 2025. Foto/Dmitri Lovetsky / Photo: AP
Murat SofuogluMurat Sofuoglu
17 de febrero de 2025

Mientras acerca el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, que se cumple este 24 de febrero, las esperanzas sobre una solución negociada vuelven a encenderse. Esta semana, los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron reunirse y negociar un acuerdo de paz, luego de una llamada telefónica clave.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha afirmado repetidamente que podría terminar la guerra en 24 horas, se puso en contacto con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y aseguró que el líder ruso "incluso usó mi muy fuerte lema de campaña de 'SENTIDO COMÚN'". Según Trump, "este esfuerzo conducirá a una conclusión exitosa, ¡esperamos muy que pronto!"

Por su parte, el Kremlin recibió con agrado la iniciativa de Trump.

El portavoz Dmitry Peskov respondió a la medida de Trump diciendo que la "posición de la actual administración estadounidense es mucho más atractiva". Otros funcionarios y medios de comunicación rusos también elogiaron la iniciativa.

Pero el mensaje de Washington no es del todo conciliador.

En una entrevista con The Wall Street Journal, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dejó claro que las opciones militares, incluido el despliegue de soldados estadounidenses a Ucrania, siguen “sobre la mesa”.

Es mejor hablar con un presidente que busca “un compromiso” con Rusia sin declarar “ultimátums”, señaló Sergei Markov, politólogo ruso y exasesor de Putin, refiriéndose a la reciente comunicación entre Trump y Putin.

“Donald Trump no tiene ultimátums”, insistió Markov en conversación con TRT World, y agregó que la disposición del presidente de EE.UU. para negociar es “un muy buen resultado” para Moscú. También, desde la perspectiva rusa, es un buen avance que la comunicación entre Trump y Putin haya puesto fin a la “demonización” del líder ruso, lo que ya marca un cambio significativo con respecto a la postura anterior de Washington.

A diferencia del expresidente Joe Biden, Trump trató a Putin “con respeto”, lo que puede ayudar a resolver muchos problemas entre los dos países, apuntó Markov.

Y este acercamiento parece estar rindiendo resultados.

El hecho de que Trump haya contactado a Putin también indica que el aislamiento político de Moscú, que “no tuvo éxito a pesar de las sanciones occidentales”, terminará, según Markov.

Este jueves, Trump señaló su apoyo para que Rusia regrese al G7, al señalar: “Me encantaría que volvieran. Creo que fue un error echarlos”.

Los dos líderes también acordaron establecer un grupo de trabajo entre Estados Unidos y Rusia, el cual preparará una cumbre, agregó Markov.

“La elección de Arabia Saudita como sede puede estar influida por la orden de arresto de la CPI contra Putin, pero también refleja el cambiante panorama geopolítico, en el que los aliados occidentales tradicionales están quedando cada vez más marginados, un hecho particularmente preocupante para Europa”, explica Daria Daniels Skodnik, politóloga, excomandante adjunta y decana de la Escuela de Defensa de la OTAN en Roma.

Las exigencias rusas

Las expectativas de Moscú van más allá de lograr el fin de la guerra. También buscan un cambio fundamental en la alineación geopolítica de Ucrania.

Según Markov, los rusos no solo buscan terminar las hostilidades en Ucrania, sino también una solución a sus problemas con la alianza occidental, desde la expansión de la OTAN por su flanco oriental hasta poner fin a los planes del actual gobierno de Zelenskyy de integrarse a la alianza atlántica.

En esta línea, Trump parece empatizar con Moscú. Ha sugerido que Ucrania no puede unirse a la OTAN mientras exista “un país en la posición de Rusia”.

“Ucrania nunca iba a unirse seriamente a la OTAN desde una perspectiva estadounidense, incluso si algunos de los vasallos europeos piensan así”, indicó Gregory Simons, un experto en política rusa, a TRT World.

“Pero la administración de Biden nunca diría esto abiertamente, sino que estaba feliz de engañar a Ucrania y mantenerla como una ficha contra Rusia”, agregó Simons.

A diferencia de Biden, Trump “no tiene ningún interés en Ucrania”, y pretende recordarle a Volodymyr Zelenskyy que su país “es un objeto, no un sujeto, de los acontecimientos”.

Pero la Dra. Daniels considera que este enfoque es peligroso para el futuro de Europa. “Al enviar señales de concesiones importantes antes de que comiencen las negociaciones, Washington corre el riesgo de envalentonar a Rusia y alejar a aliados clave. Un acuerdo de paz que comprometa la soberanía y la seguridad de Ucrania no solo sería un fracaso estratégico, sino que también amenazaría la estabilidad de Europa a futuro”, dijo a TRT World.

Recomendados

Markov explicó que Ucrania debería adoptar una neutralidad similar a la de Austria, consagrando dicha neutralidad en su constitución mediante un tratado respaldado por la comunidad internacional.

Todos los territorios ucranianos bajo el control de Moscú deberían ser rusos, añadió Markov.

Según la mayoría de las estimaciones, esto equivale a alrededor del 20% del territorio de Ucrania.

El secretario de Defensa de Trump, Pete Hegseth, ya ha reconocido que Ucrania no puede recuperar todo su territorio perdido, algo que calificó de "objetivo ilusorio" que "solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento".

El gobierno ruso justifica sus tomas de territorio invocando su deber de proteger a las poblaciones rusoparlantes en el Donbas, una región controlada por separatistas prorrusos incluso antes de la invasión a gran escala, dijo Markov.

Cuatro provincias ucranianas están actualmente bajo control ruso. Estas regiones han sido anexadas por Moscú, bajo el pretexto de referendos, aunque Kiev y Occidente se niegan a reconocer la anexión rusa de Crimea y Donbas.

“No se trata de territorios”, apuntó Markov. “Se trata de personas que necesitan vivir en seguridad”.

Sin embargo, admitió que ciudades como Zaporizhia y Kherson, que siguen bajo control ucraniano, podrían ser objeto de negociación ya que sus residentes no son ciudadanos rusos.

Más allá de las concesiones territoriales, Rusia también exige que Ucrania sea desmilitarizada para evitar cualquier conflicto futuro, según Markov.

“El ejército ucraniano no debería tener ninguna oportunidad técnica y física de volver a lanzar una agresión contra el Donbas”, continuó.

Eso significa que no debe haber artillería ni cohetes, nada que pueda amenazar las posiciones rusas. Moscú también espera que se levanten todas las sanciones de Occidente.

En el frente interno

Además de las demandas geopolíticas, Rusia está presionando para que se produzcan cambios dentro de Ucrania.

Markov señaló que el ruso debería convertirse en el segundo idioma oficial de Ucrania.

Kiev también debería restablecer la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, que recientemente fue prohibida por sus vínculos con la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Moscú también quiere que Ucrania libere a los presos políticos prorrusos. “Deberían pasar de las cárceles al parlamento ucraniano”, dice Markov.

Por último, pide que se ponga fin a la glorificación de figuras históricas como Stepan Bandera, a quien Rusia retrata como un colaborador nazi. Esto, sostuvo el experto, sería parte de la “desnazificación” de Ucrania.

¿No hay acuerdo sobre Kursk?

Zelenskyy sugirió recientemente la idea de un intercambio de tierras: intercambiar partes controladas por Ucrania de la región rusa de Kursk por territorios que actualmente están en manos de Moscú.

El Kremlin ha rechazado esta idea de plano.

“Rusia no quiere ninguna negociación sobre Kursk”, dice Markov. “Los soldados ucranianos que estén allí se retirarán, serán asesinados o se convertirán en prisioneros de guerra”.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
La crisis de confianza que atraviesa la ONU y qué debe hacer para superar la brecha de expectativas
Por Jaffar Hasnain
Portugal reconocerá a Palestina como Estado este domingo, antes de la Asamblea General de la ONU
España avanza en medidas contra Israel y cancela contratos de armas por más de $1.100 millones
¿Qué está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este?
Por Murat Sofuoglu
Las protestas en La Vuelta eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte
Por Luqman Nieto
Cómo la Vuelta de España se convirtió en símbolo de boicot a Israel por el genocidio en Gaza
“Ataque injustificable" contra palestinos: España revela medidas contra Israel por genocidio en Gaza
Ataque de Rusia en Ucrania deja varias víctimas y daña un edificio gubernamental
¿Qué pasa con la Flotilla Sumud que intenta llegar a Gaza y debió regresar por una tormenta?
Irán rechaza diálogo con EE.UU. sobre programa nuclear, pero sostendrá reunión con 3 países europeos
Rusia está lista para paz con Ucrania, pero Occidente frena conversaciones, advierte ministro Lavrov
Cumbre entre Putin y Zelenskyy, cada vez más incierta ante nuevas condiciones para negociar tregua
¿Por qué los incendios en España han sido tan voraces este verano y qué se puede hacer?
¿Cumbre entre Putin y Zelenskyy? Trump dice que está “en proceso” y Rusia plantea sus condiciones
¿Cómo van los esfuerzos para la paz entre Rusia y Ucrania? Seguridad y territorios, los puntos clave
La guerra retratada por Gervasio Sánchez: el dolor de las víctimas y la fotografía como memoria
Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa