La vivienda ya es una de las mayores preocupaciones de los españoles, especialmente entre los más jóvenes. Las principales causas son el alto precio de los inmuebles –tanto para comprar como para alquilar– y el reducido mercado disponible, lo que ha dado lugar a que la edad de emancipación de los jóvenes sea la más tardía en la historia: más de 33 años. A lo que se suma la imposibilidad de que la clase media siga viviendo en sus barrios de siempre.

Esto ha provocado que la fisonomía de los barrios cambie drásticamente. Las modificaciones sociales y demográficas afectan a todo tipo de personas: jóvenes, familias con hijos y ancianos. Todos ven cómo el incremento del precio del alquiler, donde han vivido durante años, les impide seguir conservando sus casas.

Las ciudades se han llenado de turistas que usan la fórmula Airbnb para estancias temporales o de personas con alto poder adquisitivo, que han comprado o alquilado pisos por el doble o el triple de lo que los anteriores inquilinos pagaban hasta hace poco.

La dificultad de comprar y alquilar

Este complicado acceso al mercado inmobiliario ha dado lugar a que solo un 14,8% de los jóvenes españoles esté emancipado, y a que quienes lo han conseguido deban desembolsar el 102,3% de su salario –es decir, aún más que el total de sus ingresos– para alquilar una vivienda en solitario, según el Consejo de la Juventud de España.

Es el caso de Carlos Echeverría, periodista madrileño de 28 años, quien por motivos laborales vivió los últimos años en Mallorca y en Cork (Irlanda). Aunque en Irlanda el alquiler de la vivienda también era caro, el precio respresentaba un tercio de su salario, ya que además lo pagaba a medias con su novia.

Al volver a España se estableció en Madrid, en un apartamento por el que pagaban 900 euros al mes. Al poco tiempo la relación se acabó y Carlos, que cobra 1.300 euros en una agencia de comunicación y marketing, se vio obligado a volver a casa de sus padres, al no poder asumir por su cuenta el precio total del alquiler.

“Mis expectativas actuales son nulas”, se lamenta. “Con estos salarios no es posible que una sola persona pague el alquiler de un piso. Gracias a un familiar que posee un inmueble, puede que acceda a un apartamento de 30 metros cuadrados en el barrio de Carabanchel (una zona obrera) por el que pagaré 600 euros, la mitad de lo que le aconseja a mi familiar un agente inmobiliario”, relata.

Echeverría se siente inmerso en una problemática que ya atraviesa a toda su generación. “Es una situación que me toca muy de cerca no solo a mí, sino a toda una generación de gente joven que tenemos muy difícil el acceso a la vivienda. Es necesaria una regulación del mercado, como ocurre en otros sitios del mundo. Es un tema que me enfada porque el alquiler está difícil pero la compra ni siquiera es una opción real para nosotros”.

Causas y efectos

“El origen de esta situación es doble”, señala a TRT Español Julián Salcedo, doctor en Economía y presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid. “Desde 2008 a 2014, el mercado inmobiliario no solo estuvo paralizado, también lo estuvo la transformación del suelo, cuyo desarrollo es muy lento, más de 20 años”.