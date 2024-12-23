‘Un ciclo sin fin’, esa es la figura que mejor representa la travesía de los indígenas embera katio y embera chamí, originarios principalmente de los departamentos del Chocó y Risaralda, instalados hoy por hoy en Bogotá por cuenta de la violencia armada que se registra en sus territorios de origen.

Una comunidad que en el caso Chami, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, tiene una población superior a los 77.000 en todo el territorio nacional. La población katio, según el mismo censo, supera los 48.000 integrantes.

Aunque el desplazamiento indígena completa ya varias décadas, y tiene como autores diversos grupos entre los que se encuentran las FARC, el EPL y el ELN, en el caso embera no fue sino hasta el 2021 cuando la situación se volvió insostenible y cerca de 500 personas de estas comunidades ocuparon el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera de Bogotá para ser escuchados y exigir, de una vez y para siempre, el cumplimiento de las promesas varias veces evadidas por el Estado: una vida digna y segura.

“El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas en el Chocó, en la zona del Pacífico del país, y en el suroccidente colombiano siempre ha sido una sistemática vulneración a los derechos a la vida, al territorio y a los derechos humanos”, explica a TRT Español Aída Marina Quilcué, lideresa social, autoridad indígena y actual senadora en el Congreso de República.

“Tiene que ver con el conflicto armado, inmerso en unos intereses de carácter económico. En el caso del Chocó gira en torno a la madera, la minería y el interés sobre las rutas del narcotráfico”, añade.

Discriminación sistemática de la ciudad y el Estado

Durmiendo sobre el suelo, bajo improvisadas carpas plásticas y cocinando con leña, los embera pasaron, desde mediados de 2021, cerca de siete meses en el parque hasta que fueron reubicados en la Unidad de Protección Integral ‘La Rioja’, bajo protección de la Alcaldía de Bogotá.

Un edificio con capacidad para 400 personas y que actualmente alberga a más de 1.000, presentando una alarmante situación de hacinamiento, bajo peligrosas condiciones de salubridad y padeciendo enfermedades respiratorias como tuberculosis y neumonía, que se han cobrado la vida de más de 40 personas, principalmente menores de edad.

Su presencia en Bogotá los ha llevado a ser objeto de discriminación y estigmatización, tanto por parte de la ciudadanía, que recela de su presencia en el espacio público, como por parte de las entidades públicas, que más que dar una solución de fondo estarían tratando de ocultar su presencia, con soluciones sin ningún enfoque étnico.

Leoníbal Campo, líder indígena de los emberá Katio en la UPI ‘La Rioja’, denunció ante TRT Español las malas condiciones en las que se encuentran actualmente, impropias de una vida digna.

“En las comunidades viven tirados unos encima de otros, en el piso y no hay garantía para el kit de la noche. No hay un subsidio para los niños y no hay subsidio para su bienestar. Ellos son ciudadanos y como colombianos tienen derechos”, manifestó Campo.