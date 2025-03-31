El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prometió el domingo intensificar la actual ofensiva contra Gaza y avanzar con un plan propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para desplazar forzosamente a los palestinos del territorio asediado.

“Implementaremos el Plan Trump, el plan de migración voluntaria. Esta es nuestra estrategia y estamos listos para discutirlo en cualquier momento”, añadió.

Durante una reunión de gabinete, Netanyahu afirmó que “una combinación de presión militar y política es la única manera de recuperar a los rehenes, no los eslóganes vacíos que escucho en los estudios de televisión”, según el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Sus declaraciones fueron una crítica directa a analistas israelíes y a familias de los cautivos, quienes han advertido que las acciones militares de Israel ponen en peligro la vida de los rehenes y lo acusan de priorizar sus intereses políticos sobre su rescate.

Netanyahu insistió en que “la presión militar está funcionando”, alegando que “está aplastando las capacidades de Hamás y creando condiciones para la liberación de los rehenes”.