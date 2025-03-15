Durante el verano de 2018, pasé un mes en Palestina para comprender con mis propios ojos aquello que los medios tradicionales denominaban “conflicto en Oriente Medio” entre Palestina e Israel.

Llegué a la ocupada Cisjordania junto a Andrea, un compañero de trabajo de origen palestino, nacido en Italia. Su familia fue desplazada –al igual que otros 300.000 palestinos– en 1967 por el Ejército de Israel tras la llamada Guerra de los Seis Días, o Naksa (derrota, en árabe). Un hecho histórico sobre el que jamás había escuchado, como tantos otros que Andrea me fue contando y que, por mi propia cuenta, fui leyendo, hasta que decidí visitar uno de los territorios más pequeños y más intensamente disputados de la geopolítica: Cisjordania ocupada.

Decidimos volar del Aeropuerto de Heathrow a Ammán, Jordania, y llegar a Cisjordania ocupada en autobús por el cruce fronterizo del puente Allenby. Desde la ventana podía ver rejas por todos lados, unos alambrados muy altos que recortaban la vista del desierto árido. El primer control para entrar a Palestina fue un golpe de realidad: la frontera era controlada por el ejército israelí. Las preguntas que mi amigo tuvo que responder eran, como mínimo, una bienvenida hostil:

一¿Dónde naciste?

一En Nápoles.

一¿Y tus padres?

一Son de Jordania.

一¿Y tus abuelos?

Este tipo de interrogatorio es lo más común cuando se trata de una persona de rasgos o apellido de origen árabe. Junto a nosotros, en la fila, varias familias palestinas regresaban de visitar a sus parientes en Jordania, donde residen más de dos millones de palestinos desplazados. Pese a la demora en el puesto fronterizo, alcanzamos a tomar uno de los últimos minibuses hacia Jerusalén.

Llegamos de noche a una de las ciudades de mayor trascendencia religiosa para cristianos, judíos y musulmanes; una ciudad cuya piedra y callejones angostos, de noche, le dan un encanto más allá de lo religioso.

A las 7 de la mañana despertamos, con un aroma a pan recién horneado a nuestro alrededor. Desandamos las estrechísimas calles de la ciudad antigua de Jerusalén para esquivar la carreta cargada de pan árabe, que rodaba hasta la entrada de la gigantesca Puerta de Damasco, una de los accesos más emblemáticos de la ciudad. Aquí, en la ocupada Jerusalén Este, se encuentran la mezquita Al-Aqsa, el Muro de los Lamentos y la Vía Dolorosa que recorrió Jesús. Sabemos que estamos en territorio palestino, pero por un momento estuve cerca de dudar: a donde mirábamos había banderas israelíes, que confunden a miles de turistas.

Esperaba encontrar souvenirs como la tradicional kufiya o la bandera palestina en el histórico mercado de la ciudad antigua. Le preguntamos a Abdul, un palestino barbudo de 60 años, sentado en un banquito de madera fuera de su tienda, por qué vende objetos religiosos exclusivamente del judaísmo.

“Aquí en Jerusalén, a los turistas no les gusta ver el ‘Palestina libre’”, nos explicó.

Hebrón, una ciudad militarizada y olvidada

Una semana después, decidimos viajar en bus a Hebrón, una ciudad palestina ubicada en la Cisjordania ocupada y una de las más antiguas de Oriente Medio. Caminamos envueltos en un silencio incómodo hacia la tradicional calle Al-Shuhada. Está asediada, militarizada, olvidada.

Duele ver la red que cuelga entre las tiendas de lo que hasta hace unos 20 años era uno de los mercados más vibrantes de la región. La red está ahí para proteger a los pocos comerciantes palestinos de las agresiones diarias de colonos judíos sionistas, que arrojan piedras para que los palestinos se vayan… de su propia tierra.