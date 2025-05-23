Emine Erdogan, primera dama de Türkiye, pronunció un emotivo discurso en la cena de gala del Foro Internacional de la Familia, organizado por el Ministerio de Familia y Servicios Sociales del país.
Destacando el creciente interés en el evento, Emine Erdogan declaró: “Creo que compartimos nuestras preocupaciones e inquietudes. Todos nosotros, en el mundo actual donde las amenazas contra la familia han aumentado considerablemente, queremos protegerla”.
En esa línea expresó su convicción de que el foro marcó “el primer paso de una fuerte solidaridad para lograr este objetivo común”.
Pilar fundamental de la sociedad
Al remarcar que la familia es “el pilar fundamental de la sociedad”, la primera dama destacó su papel como fuente de valores, seguridad e identidad nacional. “Así como enraizamos una rama de flor con agua para reproducirla, la familia es el agua ancestral donde se arraiga el legado de la civilización”, señaló.
Emine Erdogan también advirtió sobre las “amenazas globales” que erosionan las estructuras familiares tradicionales, advirtiendo que su objetivo es “conquistar la fortaleza desde dentro” al atacar la mente de los niños.
Por eso instó a los gobiernos a intensificar las políticas de protección: “La familia es un valor común de las sociedades de todo el mundo y un elemento sagrado en todas las religiones”.
Türkiye declara 2025 como el Año de la Familia
Al declarar el 2025 como el “Año de la Familia”, Emine Erdogan destacó las iniciativas turcas para reforzar la unidad familiar, incluyendo el matrimonio y la manutención infantil, los programas de acogida familiar y el “Proyecto Corazones Voluntarios”, elogiado por Unicef.
Además habló de los valores culturales de Türkiye profundamente arraigados, apuntando a que “el espíritu de la cultura turca es la familia extensa donde las generaciones conviven”. Citando un estudio de la Universidad de Harvard, añadió: “El secreto de la felicidad humana reside en la capacidad de establecer relaciones sólidas y sostenibles”.
Al reflexionar sobre el sufrimiento global, Emine Erdogan sañló que “desde el 7 de octubre de 2023, más de 2.000 familias han sido completamente exterminadas en Palestina”, instando a la comunidad internacional a no ignorar la crisis humanitaria en el enclave.
Compromisos para la familia y el planeta
Como parte del programa, representantes de 15 países firmaron la Declaración Global de Buena Voluntad de Residuo Cero, presentada inicialmente en la 78.ª Asamblea General de la ONU. Ministros y altos funcionarios de Palestina, Nigeria, Senegal, Malasia, Kirguistán, entre otros, se unieron para reafirmar su compromiso.
El ministro de Familia y Servicios Sociales, Mahinur Ozdemir Goktas, obsequió a Emine Erdogan un cuadro de un árbol genealógico para conmemorar la ocasión. Posteriormente, la primera dama compartió una publicación en redes sociales en la que reiteró: “La familia es el tesoro más antiguo, ancestral y preciado de la humanidad... Con esta convicción, me complació asistir a la gala del Foro Internacional de la Familia”.
El evento de dos días, bajo el lema “Nuestra familia, nuestro futuro”, forma parte de la iniciativa “Año de la Familia 2025”.
Se espera que el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pronuncie el discurso de clausura este viernes.