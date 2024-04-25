El riesgo de aumento de la temperatura del planeta en 1’5 grados Celsius (línea roja marcada en la Cumbre del Clima de París, hace ocho años), durante 2024, es muy alta.

Las consecuencias de ello serían devastadoras para el planeta, según los especialistas, que alertan de que el aumento progresivo de las temperaturas es también la causa de la especial virulencia actual de fenómenos naturales como huracanes, tornados, inundaciones o incendios.

Una de las principales razones del incremento de la temperatura y de la contaminación del aire (por emisión de gases de efecto invernadero) está provocada por las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles.

La combustión de carbón es la que más emisiones de dióxido de azufre produce y la segunda más grande de óxido de nitrógeno (juntos forman partículas finas, muy nocivas para la polución ambiental y la salud humana).

Otras fuentes de energía

Todo ello ha provocado un nuevo planteamiento de la política energética en algunos países, que se están viendo obligados a reducir el uso de los combustibles fósiles.

En Estados Unidos, las perspectivas a corto plazo están dando alas a otros tipos de energías, como las renovables, que hasta hace poco ni siquiera entraban en las quinielas de las fuentes de generación de electricidad.

La energía solar, por ejemplo, será la que experimentará un mayor porcentaje de crecimiento tanto este año como en 2025, aumentando su capacidad al 6% y 7% respectivamente, según un informe de la Administración de Información Energética (EIA) de Estados Unidos.

Y la eólica no solo seguirá siendo una de las de más rápido desarrollo (22% de la nueva capacidad eléctrica instalada en 2022), solo superada por la solar, sino que tendrá un menor costo.

Las previsiones señalan que el gas natural, aún hoy la mayor fuente de combustible estadounidense, bajará del 42% (2023) al 41% del total de suministro eléctrico en 2025.

El carbón pasará en estos años del 17% al 13%, las renovables aumentarán su aportación del 22% al 26% y la nuclear permanecerá estable, con un 19%, durante este tiempo, como indica el mencionado informe.

Siendo conscientes de la necesidad alcanzar cero emisiones globales netas de gases de efecto invernadero para el año 2050, y en el intento de limitar el aumento de las temperaturas, Estados Unidos se sumó además, en el mes de diciembre de 2023, a una declaración firmada por líderes y ministros de países de cuatro continentes con el fin de triplicar la capacidad de energía nuclear mundial, para el año 2050.

El objetivo es apoyar los propósitos climáticos y de seguridad energética globales que favorezcan el cumplimento internacional.

Esta declaración, firmada por países como Canadá, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Francia, Japón, Marruecos, Países Bajos o Suecia entre otros, alienta a los accionistas del Banco Mundial, instituciones financieras internacionales y los bancos regionales de desarrollo a incluir la energía nuclear en sus políticas de préstamos.