El Gobierno venezolano, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, ha inaugurado el Centro de Ingeniería Biomédica y Electromedicina en el estado de Falcón, como parte de la Gran Misión Ciencia Dr. Humberto Fernández-Morán.

Esta iniciativa, impulsada desde la más alta esfera del Estado, busca promover el desarrollo científico y tecnológico del país para abordar las necesidades en el campo de la salud.

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, ha destacado la importancia de este proyecto, el cual tiene como objetivo generar espacios de formación e investigación para abordar problemas relacionados con sistemas biológicos y de salud.

Este centro, ubicado en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) en la ciudad de Coro, Falcón, se basa en la instrucción del presidente Maduro de desarrollar biomateriales y dispositivos biomédicos utilizando herramientas tecnológicas de vanguardia.