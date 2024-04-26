El Gobierno de Bolivia dio un paso histórico con la puesta en marcha de la Planta de Biodiésel I en Santa Cruz, marcando el inicio de la era de la industrialización de los biocombustibles en el país.

El presidente Luis Arce destacó la importancia de la inauguración de la planta, que se llevó a cabo a fines de marzo, afirmando que fue "un día histórico para Bolivia porque incursionamos en la era de la industrialización de los biocombustibles".

En este marco, el mandatario subrayó el cumplimiento de la promesa gubernamental de producir biocombustibles utilizando la materia prima generada por el sector agrícola del país.

El primer mandatario enfatizó que la construcción de la Planta de Biodiésel en Santa Cruz fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los bolivianos y destacó el avance tecnológico que ahora permite la producción nacional de biocombustibles. "Hoy ya contamos con la tecnología para producir biocombustibles en el país", afirmó.