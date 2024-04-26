El Gobierno de Bolivia dio un paso histórico con la puesta en marcha de la Planta de Biodiésel I en Santa Cruz, marcando el inicio de la era de la industrialización de los biocombustibles en el país.
El presidente Luis Arce destacó la importancia de la inauguración de la planta, que se llevó a cabo a fines de marzo, afirmando que fue "un día histórico para Bolivia porque incursionamos en la era de la industrialización de los biocombustibles".
En este marco, el mandatario subrayó el cumplimiento de la promesa gubernamental de producir biocombustibles utilizando la materia prima generada por el sector agrícola del país.
El primer mandatario enfatizó que la construcción de la Planta de Biodiésel en Santa Cruz fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los bolivianos y destacó el avance tecnológico que ahora permite la producción nacional de biocombustibles. "Hoy ya contamos con la tecnología para producir biocombustibles en el país", afirmó.
Asimismo, Arce resaltó la determinación del gobierno de tomar el camino más difícil pero correcto para abordar el problema de la importación de combustibles. "Estamos demostrando que sabemos ir por la vía correcta y producir nuestro propio biocombustible, con nuestra propia materia prima", añadió el presidente.
La construcción de la planta requirió una inversión significativa, estimada en más de 379 millones de pesos bolivianos. Además, el Gobierno está llevando a cabo la construcción de una segunda Planta de Biodiésel en el municipio de El Alto.
Según las proyecciones, esta nueva planta también tendrá una capacidad productiva de 1.500 barriles diarios, lo que equivale a aproximadamente 86 millones de litros anuales. Con estas iniciativas, Bolivia avanza hacia la autosuficiencia en la producción de biocombustibles, reduciendo su dependencia de las importaciones y promoviendo la industria nacional.