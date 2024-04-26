AMÉRICA LATINA
República Dominicana alcanzó un récord turístico en el primer trimestre
Más de 3,2 millones de personas visitaron el país en los primeros tres meses del año, acumulando 20 meses consecutivos de crecimiento en la llegada de turistas.
En 2023, República Dominicana recibió 10,3 millones de visitantes. / Foto: Getty Images
Por Redacción
26 de abril de 2024

República Dominicana experimentó un notable aumento en el flujo turístico durante los primeros meses del 2024, alcanzando cifras sin precedentes en marzo, al recibir más de 1,1 millones de visitantes.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Turismo, en los primeros tres meses del año el país caribeño registró la llegada de más de 3,2 millones de turistas, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, los datos oficiales muestran que del total de visitantes 2.334.562 llegaron por vía aérea, mientras que 890.922 arribaron a través de cruceros.

Por otro lado, en lo que va del año se destacó un periodo de gran afluencia turística durante Semana Santa, con la llegada de 195.099 visitantes, lo cual representa un aumento del nueve por ciento con respecto al año anterior.

Según los datos oficiales, Estados Unidos se mantuvo como el principal emisor de turistas hacia República Dominicana, representando el 50 por ciento del total de llegadas vía aérea en el primer trimestre del año. Le siguieron Canadá con el 21 por ciento, Argentina y Colombia con un 3 por ciento cada uno, y Francia con un 2 por ciento.

El aeropuerto de Punta Cana destacó como el principal punto de entrada al país, recibiendo al 60 por ciento de los visitantes, seguido por la terminal de Las Américas en Santo Domingo, que acogió al 21 por ciento de los turistas.

En 2023, República Dominicana superó las expectativas de turismo al recibir un total de 10,3 millones de visitantes, marcando un aumento del 21 por ciento en comparación con el año anterior, y acumulando 20 meses consecutivos de crecimiento en la llegada de visitantes.

FUENTE:TRT Español y agencias
