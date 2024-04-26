República Dominicana experimentó un notable aumento en el flujo turístico durante los primeros meses del 2024, alcanzando cifras sin precedentes en marzo, al recibir más de 1,1 millones de visitantes.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Turismo, en los primeros tres meses del año el país caribeño registró la llegada de más de 3,2 millones de turistas, lo que representa un incremento del 12 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, los datos oficiales muestran que del total de visitantes 2.334.562 llegaron por vía aérea, mientras que 890.922 arribaron a través de cruceros.

Por otro lado, en lo que va del año se destacó un periodo de gran afluencia turística durante Semana Santa, con la llegada de 195.099 visitantes, lo cual representa un aumento del nueve por ciento con respecto al año anterior.