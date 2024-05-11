Illa puede optar por una administración tecnocrática o bien por buscar una coalición con ERC y Comuns Sumar, a quienes ya ha mencionado como posibles aliados. Pero esta estrategia excluiría necesariamente a Puigdemont, quien a su vez retiraría su apoyo vital a Pedro Sánchez y precipitaría un bloqueo político que pondría en peligro la gobernabilidad de España.

También cabe la posibilidad de unas nuevas elecciones al Parlament de la Generalitat, en caso de que los primeros intentos de formar gobierno fracasen. Y es que estas elecciones llegan en plena resaca de una crisis de Govern que se desató en el 2022, en la que Junts+ y la CUP escenificaron su escepticismo y exigieron al actual President Pere Aragonès que volviera a la vía unilateral por la independencia.

Desde el 2021, ERC ha logrado que el Gobierno de Sánchez firme que hay que proteger y promover la lengua catalana, que hay un “conflicto político” en Cataluña y que este conflicto debe salir de los juzgados y resolverse en el plano político. De ahí el actual proceso de Ley de Amnistía, que protegerá a los políticos y activistas independentistas, y que evitaría que Puigdemont ingrese en prisión si la ley se termina de implementar antes de su regreso y el Partido Popular no consigue retrasarla en el Senado.

Pero estos avances de Aragonès y los suyos les saben a poco a las fuerzas independentistas rivales de ERC, que insisten en convocar una nueva consulta de autodeterminación en Cataluña, lo cual sería inconstitucional.

Los principales partidos han evitado durante la campaña pronunciarse sobre la inmigración, pero la llegada de nuevas poblaciones a Cataluña sustenta casi íntegramente el crecimiento demográfico de la comunidad autónoma, que ha aumentado de seis a ocho millones en las últimas dos décadas.

Y a pesar de que los principales partidos han soslayado el tema, la formación ultranacionalista Aliança Catalana, el partido catalán de extrema derecha, ya provocó algunas declaraciones anteriores a la campaña, como la de Puigdemont, que pidió a Sánchez plenas competencias en materia de inmigración para la Generalitat, incluyendo la vigilancia y potencial expulsión de delincuentes reincidentes del territorio.

El camino a la independencia no es la única cuestión en el debate catalán; el tema de la inmigración, la gestión de una larga sequía, la negativa popular a la construcción de un casino y la siempre disputada política lingüística, seguirán en el centro del debate al comienzo de esta nueva y aún incierta legislatura.