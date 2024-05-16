Haití, que ocupa la mitad de la isla de La Española, compartida con la más estable República Dominicana, aún parece seguir sufragando un pasivo impagable.

Aunque parezca un tanto forzado atribuir la crisis actual en Haití a hechos que ocurrieron hace 220 años, lo cierto es que, desde que se proclamó su independencia, ese país ha tenido breves y casi insignificantes períodos de estabilidad política o social, superados por dictaduras, desastres naturales y la indiferencia internacional. Hasta hoy.

La lucha revolucionaria comenzó en 1791, cuando un chamán díscolo lideró una rebelión de esclavos en Cabo Haitiano, en el norte de la capital actual, Puerto Príncipe. Este levantamiento dio como resultado la abolición de la esclavitud por parte de poder colonial francés en 1794.

El 1 de enero de 1804, dos años después de que las fuerzas independentistas derrotaran a las tropas napoleónicas enviadas para restablecer la esclavitud, Haití proclamó su independencia.

En 1806, luego de un breve período de monarquía criolla, nació la república. Haití se convirtió en el primer país en el mundo gobernado por esclavos negros libertos.

La libertad empeñada

En 1825, mediante un acuerdo entre las nuevas autoridades haitianas y Francia, el país caribeño se comprometió a pagar a París la friolera de 150 millones de francos, es decir 21 mil millones de dólares al cambio de 2020. Esta cifra constituye casi el doble del producto interno bruto de Haití de hace cuatro años. Se trató de una millonaria compensación por las tierras y los esclavos que perdió Francia, además del precio por ser reconocido por la diplomacia parisina.

Según el economista Thomas Piketty, en su libro "Capital and Ideology", Haití debía pagar anualmente el 15 por ciento de su producto interno bruto solo en intereses. Y es que, para amortizar dicha deuda, el estado haitiano prestó dinero de un banco francés. Según Piketty, Francia, en realidad, le debe a Haití 28 mil millones de dólares, como restitución por la deuda injusta a la que fue obligado a pagar.

Haití recién terminó de pagar su deuda en 1951.

Pero la deuda con Francia no fue el único obstáculo para el crecimiento económico de la nueva república.

La destrucción de muchas plantaciones, como consecuencia de la guerra revolucionaria, contribuyó al estancamiento de la economía agrícola haitiana. El considerable descenso de la mano de obra, como resultado de la muerte de más de 200 mil africanos durante la lucha independentista, vació las pocas plantaciones que sobrevivieron a la guerra.

Por su parte, la negativa de la llamada ‘comunidad internacional’ de la época a reconocer al nuevo estado independiente contribuyó al aislamiento de Haití.

Durante todo el siglo XX, Haití sufrió una sucesión de dictaduras, conatos de guerra civil y disputas por el poder.

Estados Unidos contribuyó a esa inestabilidad, al ocupar el país entre 1915 y 1934. Washington argumentó que la volatilidad de política haitiana (entre 1911 y 1915, siete presidentes fueron asesinados y derrocados), y la amenaza de una invasión por parte de Alemania, justificaban dicha intervención. En 1914, un grupo de marines ingresó al país y retiró medio millón de dólares del banco central haitiano, dinero que fue depositado en Nueva York y que nunca fue destinado al pago de la deuda que el país caribeño tenía con Francia.

Una vecindado hostil

Al mismo tiempo, las relaciones de Haití con su vecino dominicano siempre fueron tensas. Ello impidió una política fluida de intercambios comerciales con Santo Domingo. Esto incluye el fracaso en los intentos de diversos líderes haitiano de unificar la isla a mediados del siglo XIX, luego de la emancipación de República Dominicana del dominio español en 1821.

A ello hay que añadirle la matanza de haitianos en 1937 a manos del paranoico dictador dominicano Rafael Trujillo, que pensaba que el país era un nido de opositores a su régimen. En la llamada ‘Matanza del Perejil’ se calcula murieron entre 5 mil y 67 mil haitianos.