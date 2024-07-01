El 8 de marzo de 2023, la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entró en el terreno de la especulación minera durante su comparecencia ante una comisión del congreso de su país.

En el transcurso de su intervención, Richardson acusó a Bolivia de “no invertir, sino extraer el litio... la pelea que tienen por el litio está muy avanzada y es muy agresiva”, aseveró.

Estas declaraciones de la militar estadounidense no pasaron desapercibidas en La Paz, la sede del ejecutivo boliviano. El presidente, el izquierdista Luis Arce, expresó en abril del mismo año su preocupación por una supuesta interferencia extranjera en la producción de litio en los salares de su país.

“El Comando Sur de Estados Unidos, tres veces ya, nos ha mandado un mensaje que a ellos les interesa el litio boliviano, nuestras reservas de litio”, afirmó Arce en Potosí, la emblemática ciudad de Bolivia que fuera el centro de la brutal extracción de la plata durante la época colonial.

Ambas declaraciones no son simplemente parte de la tradicional malquerencia ideológica que existe entre Estados Unidos y un gobierno de izquierda latinoamericano. La realidad es que el litio es un elemento fundamental en la fabricación de baterías recargables para automóviles eléctricos y aparatos electrónicos de todo tipo. Y Bolivia tiene mucho litio.

Mineral geopolítico

Bolivia forma parte, junto con Chile y Argentina, del llamado ‘triángulo del litio’, tres países que, de manera conjunta, tienen el 75% de las reservas mundiales del mineral.

En el caso de Bolivia, el llamado Salar de Uyuni, en Potosí, con una superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados, posee al menos el 50% de los depósitos mundiales de litio. Aproximadamente 21 millones de toneladas de mineral.

No es casualidad entonces que el litio, además de ser un elemento básico en la industria de la energía limpia, sea también un mineral con un papel importante en la geopolítica mundial.

Hasta 2010, el gobierno boliviano sostenía que la extracción del litio debería ser 100% estatal. El entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, declaró, además, que el mineral beneficiaría al 40% de aquellos bolivianos que viven en pobreza extrema.

Pero el optimismo de García Linera contrastaba con una realidad ineludible: que Bolivia no tiene ni los recursos ni la tecnología necesarios para extraer el litio por sí sola. De ahí la necesidad del país de recurrir a la inversión extranjera para explotar el litio de manera eficiente y económica. La extracción del mineral es compleja, requiere de una tecnología avanzada, además de la capacidad para trabajar en las tierras más secas del planeta.

A finales de 2018, Bolivia firmó un contrato con la firma alemana ACI Systems, el mismo que incluía una inversión de 1.300 millones de dólares para el uso industrial del litio.

Dicho convenio, sin embargo, no benefició a la población local, debido a que no existió una política de reclutamiento de mano de obra local. Por otro lado, el canon del litio ha sido insuficiente para cubrir las necesidades de las comunidades que viven en Uyuni. Ello dio lugar a sendas protestas, que hicieron de la sociedad comercial con ACI Systems un proyecto deslucido y francamente inútil, en lo que a la población local concierne.

Contratos ‘subversivos’

Es así que, en 2023, Bolivia decidió recurrir a dos países cuyas relaciones con el vecino estadounidense de Bolivia no son las mejores: China y Rusia. En julio del año pasado, Bolivia firmó un acuerdo con la empresa china Qinghai Citic Guoan, con una inversión de 857 millones de dólares, con “tecnología de extracción directa”.