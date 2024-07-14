Everton F.C. (Inglaterra), Genoa C.F.C. (Italia), Sevilla F.C. (España), Hertha Berlin BSC (Alemania), Red Star F.C. (Francia), Standard de Lieja (Bélgica), CR Vasco da Gama (Brasil) y Melbourne Victory F.C. (Australia). Todos estos equipos de fútbol tienen un vínculo en común: su principal accionista, excepto en el caso del Sevilla, donde su participación es minoritaria, es la empresa de inversión privada con sede en Miami 777 Partners, fundada en 2015, hace apenas ocho años. Estos inversores estadounidenses pusieron sus ojos en el equipo de Nervión en 2018, adquiriendo una participación que, actualmente, asciende a un 7,5%. Su último movimiento financiero relacionado con el deporte rey, en septiembre de 2023, fue hacerse con el 94,7% de las acciones del Everton inglés.

No es el único ejemplo en el mundo del fútbol de titularidad de varios clubes o MCO, por sus siglas en inglés (multi-club ownership), por parte de empresas de capital privado. El fondo de inversión británico Amber Capital, fundado por el empresario Joseph Oughourlian, presidente del gigante mediático Grupo PRISA y editor del diario español El País, es accionista mayoritario del Millonarios Fútbol Club (Colombia), Calcio Padova (Italia), RC Lens (Francia) y Real Zaragoza (España). Además, la empresa posee una participación minoritaria en el Inter Miami de Lionel Messi.

Según un análisis de la empresa de estudios financieros Pitchbook, los denominados MCO poseen participaciones en el 41,7% de las entidades deportivas de las cinco grandes ligas europeas en la temporada 2023-2024, frente al 36,7% de la temporada anterior. Los más activos suelen ser inversores norteamericanos, omnipresentes en el mercado europeo.

De hecho, según un estudio de la UEFA, más de un tercio de los clubes de estas cinco ligas están vinculados durante esta temporada a inversores privados, concretamente, 37 de los 96 equipos que juegan en la primera categoría en Inglaterra, Italia, Alemania, España y Francia. El principal organismo del fútbol europeo apunta a la pandemia de COVID-19 como el principal desencadenante de este fenómeno: las pérdidas millonarias que provocaron los estadios vacíos y los partidos aplazados se tradujeron en una necesidad de inyección de capital en la que muchos inversores olieron el negocio.

Una oportunidad de negocio a corto plazo

¿Qué lleva a los inversores a interesarse por negocios que, generalmente, tienen poco margen de beneficios y, en muchos casos, se encuentran a miles de kilómetros de su sede? Para el experto en economía deportiva Iván Cabeza, se trata de una apuesta temporal: “El mundo del fútbol es un mundo inflacionista. Los recursos son los que son y necesita dinero permanentemente. Siempre hay cantos de sirena: hay problemas, llega alguien, pone dinero y se acaban esos problemas a corto plazo”.

El economista, en declaraciones a TRT Español, explica que la mayoría de inversores extranjeros “pretenden entrar en la gestión de un equipo, generar valor y venderlo por un diferencial en un futuro no muy lejano”. La plataforma de análisis de datos Football Benchmark coincide con esta visión, utilizando como ejemplo el fútbol inglés: “Una de las razones que explican la gran cantidad actividad inversora en los clubes de divisiones inferiores es la recompensa de un potencial ascenso a la Premier League. Esto puede considerarse especulación: en la mayoría de los casos, se requiere un alto nivel de inversión en la plantilla para alcanzar este objetivo, lo que a menudo se traduce en operaciones deficitarias”.

Esta plataforma también destaca los motivos geopolíticos o la reputación positiva que puede generar comprar un equipo de fútbol. En este sentido, entiende la compra de un club como un ejemplo de ‘soft power’ (influencia internacional) ejercido por parte de un Estado, apuntando a las adquisiciones de algunas entidades por parte de empresarios chinos o de Oriente Medio. Para Cabeza, este tipo de operaciones constituyen un “lavado de imagen” para ciertos regímenes políticos. “El PSG y el Manchester City suelen ser considerados embajadores de los países de sus propietarios, Catar y los Emiratos Árabes Unidos”, añaden desde Football Benchmark.

En el caso de los inversores estadounidenses, hay que añadir que las tendencias macroeconómicas mundiales han aumentado el atractivo de los activos europeos para ellos: “La creciente fortaleza del dólar frente a la libra esterlina y el euro en los dos últimos años ha permitido al capital riesgo estadounidense invertir en clubes europeos con un descuento relativo”, señalan desde el bufete de abogados internacional Clifford Chance.

Derechos televisivos y revuelta en las gradas alemanas