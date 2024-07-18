Antes de que las fuerzas israelíes bombardearan su casa y obligaran a su familia a emprender un largo viaje con la esperanza de encontrar seguridad en algún lugar, Muhammed Mousa, de 14 años, era un niño como cualquier otro en Gaza.

Mousa soñaba con convertirse en programador informático y con probar suerte en kickboxing profesional, para lo cual entrenaba regularmente. Se esforzó en mejorar sus habilidades en inglés y planeó solicitar becas en escuelas extranjeras.

Sin embargo, desde el 7 de octubre no tuvo tiempo de pensar en nada de eso.

Debido a los brutales ataques israelíes, ha estado en constante movimiento con su familia. En octubre huyeron de su hogar en Tel al-Hawa, en el oeste de Gaza; luego a Al-Maghazi, en el centro, y luego a Rafah, en el sur, donde se unieron a más de un millón de palestinos desplazados, antes de que el ejército israelí les ordenara también irse de la zona.

Desde entonces, lo único en lo que piensa es en volver a la seguridad de su hogar. “Pienso en regresar a nuestro vecindario después de la guerra, pero me preocupa que, dado que nuestra casa y nuestro vecindario fueron bombardeados, ya nada vuelva a ser como antes", expresó en diálogo con TRT World.

Al igual que Mousa, otros cientos de miles de niños supervivientes han estado viviendo en constante temor. El trauma es enorme: han presenciado la muerte de familiares y amigos en los bombardeos, han dormido en tiendas de campaña escuchando incesantes ataques, y huyeron una y otra vez, sin un lugar seguro donde recuperarse.

Expertos citados por la agencia de noticias AP indican que hay alrededor de 1,2 millones de niños que necesitan apoyo psicosocial, es decir, casi todos los niños de Gaza.

Nostalgia por la vida antes del genocidio

Los ataques israelíes tienen un terrible impacto psicológico en los menores de Gaza. Algunos han intentado suicidarse; otros hablan con sus mascotas sobre la muerte. Y en todas partes han asumido el papel de cuidar a sus hermanos menores.

Maha Salloha, de siete años, que había comenzado su segundo año de escuela antes del comienzo de la ofensiva israelí, añora volver a la vida que tenía antes.

“Realmente quiero que estas cosas malas terminen pronto. Estoy muy cansada. Espero que cuando todo vuelva a la normalidad, pueda jugar como quiera y regresar a mi escuela, a pesar de que fue destruida”, sostiene.

Maha y su familia vivían en el barrio de Al-Remal, en el norte del enclave sitiado, pero fueron desplazados cinco veces.

“Sueño con ser médica para poder tratar a todos los heridos”, señala. Sin embargo, admite que su deseo principal es regresar a su casa, donde tiene todos sus juguetes y ropa, y donde poder abrazar a su madre y a su padre cada mañana sin temer por su seguridad.

Un estado constante de inseguridad

En esta línea el psicólogo Elif Banu Ucar, radicado en Estambul, explica que los niños palestinos se han quedado sin estabilidad tras la destrucción de sus rutinas, del entorno familiar, sus hogares y escuelas.

Aunque no ha trabajado directamente con niños gazatíes, según sus experiencias previas "la estabilidad y las rutinas son esenciales para que los niños se sientan seguros".