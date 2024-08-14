La brutal ofensiva de Israel contra Gaza cuenta con el apoyo e impulso de destacados políticos de extrema derecha, incluido el primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Si bien muchos atribuyen el ascenso de la extrema derecha a Netanyahu, su auge no es un fenómeno reciente: comenzó a gestarse hace tiempo y las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel significativo en este proceso.

Los políticos israelíes de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich surgieron dentro de estos grupos.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, ministro de Finanzas, líderes de los partidos Otzma Yehudit y Sionismo Religioso, respectivamente, pasaron de estar en posiciones marginales a convertirse en figuras centrales del escenario político actual.

En esta línea, la rama académica de la Organización de Inteligencia Nacional de Türkiye (MIT) publicó un informe que analiza la influencia que estos políticos y grupos tienen en la política israelí, en la reforma judicial en este país y en todo su entorno político.

De acuerdo al reporte, ciertos acontecimientos radicalizaron a la extrema derecha en Israel, entre ellos la guerra árabe-israelí de 1973, el Acuerdo de Camp David de 1977, el Acuerdo de Paz de Oslo de 1994 y la retirada de Israel de Gaza en 2005.

Luego, profundiza en la relación entre los grupos radicales de derecha en Israel y el Gobierno de Netanyahu, y destaca la significativa influencia que estos grupos tienen en sus políticas.

El estudio examina ampliamente la red de ONGs de extrema derecha. Hace hincapié en la extensa red que ha permitido a la extrema derecha influir en las políticas de Israel contra los palestinos al imponer el colonialismo de asentamiento, cuyo objetivo es quedarse por la fuerza con las tierras palestinas.

"Otra función de las organizaciones de la sociedad civil y de los centros de estudios de los grupos radicales de derecha en Israel es la difusión de su agenda, que inicialmente puede ser percibida como radical, a través de las voces de actores civiles en los medios de comunicación y la esfera pública", explica el informe.

En este contexto, es esencial examinar algunas de estas organizaciones de extrema derecha, así como sus similitudes y diferencias ideológicas.

Mercaz Harav yeshiva

Después de la guerra árabe-israelí de 1967, la extrema derecha en Israel adquirió mayor protagonismo político. Sin embargo, las instituciones que apoyan ideológicamente a Israel datan de muchas décadas atrás, incluso antes de que el estado sionista fuera creado a expensas de Palestina. La principal y quizás la más importante desde el punto de vista religioso es la Mercaz Harav yeshiva (escuela tradicional judía).

Mercaz Harav (El Centro del Rabino) es una yeshivá -escuela talmúdica- fundada en 1924 por el rabino Avraham Kook, uno de los fundadores del sionismo religioso, durante el Mandato Británico en Jerusalén.

La enseñanza de Kook sobre el sionismo religioso, que asigna un papel mesiánico al estado de Israel, se incorporó al plan de estudios de esta yeshivá. Con el tiempo, Mercaz Harav se convirtió en una de las instituciones de educación religiosa superior más grandes e importantes de Israel.

En los años 1970 y 1980, el movimiento Gush Emunim (Bloque de los Fieles), que encabezó el surgimiento y la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania después de la ocupación israelí, fue fundado por estudiantes del rabino Kook de Mercaz Harav. Algunos miembros del grupo se radicalizaron más, llevaron a cabo varios ataques terroristas y conspiraron para hacer estallar la Cúpula de la Roca.

La escuela también sirve como un “manto de legitimidad” que la extrema derecha utiliza para beneficiarse en las elecciones.

En mayo de 2023, Netanyahu junto a otros miembros de su partido, el Likud, asistió a un acto en esta institución que se llevó a cabo para conmemorar el llamado Día de Jerusalén –en referencia a la ocupación israelí de Jerusalén Este en 1967–. El primer ministro brindó un discurso en el cual señaló que la extrema derecha no podía encontrar un mejor aliado que él.

Consejo de Yesha

El Consejo de Yesha es una organización que engloba y representa a colonos ilegales. Fue establecida en 1980 en reemplazo de Gush Emunim (Bloque de los Fieles).

Gush Emunim trabajó para promover los asentamientos ilegales judíos en la Cisjordania ocupada y Gaza, lo que consideraban como el retorno de los judíos a su patria bíblica.

Asimismo, este consejo ofrece a los colonos una plataforma para participar en la política y ha desempeñado un papel importante en las recientes políticas encaminadas a consolidar la ocupación israelí en Cisjordania y obstaculizar el establecimiento de un Estado palestino. Por ejemplo, presionó a favor de la construcción de una red de carreteras que divide Cisjordania ocupada, en la cual solo pueden circular ciudadanos israelíes.

También presionó al Gobierno de Netanyahu para aplicar la ley interna israelí de forma directa sobre asentamientos ilegales, como Maale Adumim, y que ponga fin a la Presencia Internacional en Hebrón liderada por la ONU, que se estableció después de la masacre de Hebrón de 1994. La moción fue aprobada en 2019.

David Elhayani, presidente del Consejo Yesha, se opuso a la formación del Estado palestino propuesto en el plan de paz del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Medio.

Elad

Otra institución de la red política de extrema derecha es la Fundación Ir David (Amutat Elad), cuya sede está en la turística Ciudad de David (Ir David), en Jerusalén Este ocupada.

Promueve una narrativa de la historia de Jerusalén basada en excavaciones controvertidas para celebrar únicamente la historia judía de la zona, borrando gran parte de la historia del lugar. La organización estableció un parque temático en Silwan, un barrio palestino de Jerusalén Este ocupada, en el que las excavaciones provocaron daños en viviendas palestinas.

Desde los años 1980, el Fondo Nacional Judío habría financiado a la organización para que lleve acabo acciones de asentamiento. Otro informe afirma que las donaciones se hicieron a través de paraísos fiscales como Bahamas, las Islas Vírgenes y las islas Seychelles, para que no fueran registradas. Y además, las autoridades fiscales israelíes ignoraron el presupuesto de Elad.

Considerada como una de las ONG más ricas, la organización supervisa alrededor de 70 asentamientos en Silwan. Según informes, ha recibido alrededor de 7,9 millones de dólares para apoyar proyectos de judaización en el barrio de Wadi Rababah en la zona.