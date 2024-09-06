La agencia de inteligencia interna israelí, Shin Bet, advirtió recientemente al Gobierno de Benjamín Netanyahu que las actividades terroristas judías, cada vez más “cotidianas y visibles”, resultan amenazantes para la existencia a largo plazo del estado de Israel en Oriente Medio.

El jefe del Shin Bet, Ronen Bar, describió negativamente las recientes actividades violentas de grupos militantes judíos en las zonas ocupadas. La mayoría están relacionadas con el movimiento racista kahanista de Israel, que tiene como objetivo forzar a todos los palestinos a abandonar sus tierras nativas.

La advertencia del Shin Bet, filtrada a la prensa israelí la semana pasada, se produjo en medio de la brutal ofensiva de Israel que ha matado a casi 41.000 palestinos en Gaza y ha desplazado a cientos de miles de sus hogares destruidos.

Apenas unos días antes de la advertencia, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir –quien también es líder del partido kahanista Otzma Yehudit (Poder Judío)– se había presentado en el recinto de la mezquita Al Aqsa, el tercer lugar del mundo más sagrado para los musulmanes, lo que representó otro acto de provocación.

Otzma Yehudit es parte de la coalición de Netanyahu, que es considerado el gobierno más extremista y de ultraderecha de Israel hasta la fecha.

Inmediatamente después de la visita de Ben-Gvir, los ataques ilegales de colonos se intensificaron en los territorios ocupados. En un incidente particularmente cruel ocurrido en la aldea palestina de Jit, los colonos atacaron y quemaron propiedades palestinas mientras la policía israelí, que opera bajo el mando de Ben-Gvir, no hizo nada al respecto.

“Algunos dirán que esta actividad es la implementación de la ideología del rabino Kahane combinada con la ideología de la 'rebelión', inspirada por el rabino Ginsburgh. Ambos sostienen que es más fácil destruir el tejido social (palestino) existente que repararlo”, escribió Bar en una carta a Netanyahu, refiriéndose a los ataques racistas judíos en Cisjordania ocupado.

El rabino Kahane es el fundador del movimiento kahanista, cuya ala política, el partido Kach, fue prohibida por el Gobierno israelí a mediados de los años ‘90. Incluso Estados Unidos ha designado al partido como una organización terrorista global.

El rabino Ginsburg es otra figura religiosa judía fundamentalista, conocido por ser la inspiración de muchos colonos violentos de la organización kahanista Hilltop Youth, la cual aboga por "la deportación, la venganza y la aniquilación de los gentiles que representan una amenaza para el pueblo de Israel".

Según la terminología del judaísmo, el término “los gentiles” se refiere a los no judíos, en este caso, a los palestinos.

La mayoría de los kahanistas están actualmente reunidos bajo la bandera del partido Otzma Yehudit de Ben-Gvir.

¿Forzar una guerra civil?

Bar expresó su preocupación de que "los espectáculos que vimos en el Monte del Templo" -el nombre que los judíos utilizan para referirse al complejo de Al Aqsa- puedan llevar "a un derramamiento de sangre profuso y a cambiar la cara del estado de manera irreconocible", refiriéndose a la posibilidad de que fanáticos religiosos como Ben-Gvir y sus seguidores kahanistas puedan subvertir los principios seculares fundadores de Israel, conduciendo así a una guerra civil.

La visita también "creó un riesgo muy significativo para la seguridad regional", añadió, en referencia al carácter sensible del complejo en el mundo islámico y a las crecientes tensiones entre Israel y sus enemigos en Oriente Medio. Ben-Gvir respondió a las acusaciones de Bar exigiendo a Netanyahu que lo despida.

“El mensaje del Shin Beit a Netanyahu es una advertencia valiente y muy necesaria. La violencia de los colonos contra las aldeas de Cisjordania es terrorismo que sacude los cimientos morales de nuestro Estado”, afirma Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.