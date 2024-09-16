Durante los 26 años que duró su vida, hasta el día que fue asesinada a manos del ejército israelí, Aysenur Ezgi Eygi vivió con un propósito. Impulsada por un profundo compromiso con la justicia, se dedicó a la solidaridad con los oprimidos; un compromiso que le costó la vida.

Su trágica muerte no es solo su historia; también es testimonio de los incontables palestinos, cuya causa ella defendió con tanta pasión, que han perdido la vida y siguen sufriendo bajo la ocupación israelí. Ezgi querría que supieras esto: su muerte es solo una entre muchas, un devastador recordatorio de la urgencia de detener el genocidio del pueblo palestino.

Conocí a Ezgi a través de mi pareja, que fue uno de sus profesores en el Middle College High School. Nuestra amistad comenzó cuando ella se unió a Alternativa Socialista, una organización que ambas acabamos dejando, pero que seguimos apoyando.

Era una joven llena de energía, sin miedo de defender aquello en lo que creía. No pasó mucho tiempo antes de que nos hiciéramos buenas amigas, unidas por ideales compartidos, largas horas de organización y esos momentos entre una cosa y otra, donde brillaba su espíritu vibrante y su amabilidad.

Lo que siempre me impresionó de Ezgi fue que nunca dejó que el miedo la detuviera. Recuerdo vívidamente un día en que estábamos organizando una huelga estudiantil en Seattle para protestar por la elección de Trump. Ella estaba a punto de dar un discurso importante.

A medida que se acercaba el momento, pude ver que los nervios la estaban agobiando, pero Ezgi nunca permitió que el miedo le impidiera hacer lo que creía que era correcto. Respiró profundamente y, cuando subió al escenario, se transformó. Su voz, aunque temblorosa al principio, se fue calmando y fortaleciendo a medida que transmitía su mensaje con una convicción inquebrantable.

Uno de mis recuerdos favoritos de Ezgi no es de una protesta o evento político, sino de un momento más personal, de un día en el que se presentó sin previo aviso en mi departamento con todos los ingredientes para hacer sushi vegano. Así era ella, siempre buscando una oportunidad para mostrar amor a quienes la rodeaban, y lo solía hacer a través de la comida y la risa. Pasó la tarde persiguiendo a mi gato por la casa, sosteniéndolo en brazos y riendo sin parar. Esa era Ezgi: un torbellino de alegría y energía que encontraba formas de iluminar incluso los momentos más oscuros.

Después de unos años, establecimos una tradición semanal de ir juntas a una noche de jazz en Seattle. Ezgi, con su personalidad magnética, pasaba la noche haciendo nuevos amigos. Lo notable es que no hacía amigos por hacerlos; siempre tenía conversaciones profundas y significativas, aprovechando cada oportunidad para explicar a la gente sus ideas. Tenía esa rara habilidad de mezclar lo personal con lo político, fusionando sin esfuerzo sus interacciones diarias con una misión más amplia de luchar por un mundo mejor.