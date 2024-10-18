Yahya Sinwar, líder político de Hamás, fue asesinado “por casualidad” cuando enfrentó una “redada de rutina” que realizó el Ejército de Israel en Gaza, sin ninguna inteligencia previa, revelaron medios israelíes. El grupo de resistencia palestina confirmó su muerte este viernes.

Los informes de prensa indican que Sinwar, declarado el mayor objetivo de Tel Aviv, murió al confrontar en el terreno a las fuerzas israelíes en Gaza, mientras vestía uniforme militar. Lo que contradice la versión de Israel acerca de que permanecía escondido en túneles dentro del enclave entre rehenes.

La emisora ​​pública oficial de Israel señaló este jueves que el movimiento constante de Sinwar explica lo preparado que estaba para el combate, pues se encontraba armado y con equipamiento militar.

Horas antes este jueves, el Ejército de Tel Aviv sostuvo que, en cooperación con la agencia de seguridad Shin Bet, realizó decenas de operaciones en los últimos meses, las cuales supuestamente restringieron los movimientos de Sinwar y, en última instancia, llevaron a su muerte.

Las fuerzas israelíes añadieron que una unidad de la Brigada 828 detectó y mató a tres miembros de Hamás durante un enfrentamiento en el sur de Gaza. Después de analizar las pruebas de ADN, se confirmó que Sinwar estaba entre los muertos.

En su versión, el Ejército de Israel afirmó que asesinó a Sinwar el miércoles, pero su cuerpo solo se encontró después de que se revisó el área el jueves.

Aunque las fuerzas de Tel Aviv no especificaron el lugar donde asesinaron a Sinwar, los informes de medios israelíes sugieren que la operación se ejecutó en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

Lo mataron en una “redada de rutina”

El periódico Yedioth Ahronoth reportó que Sinwar murió cuando un grupo de la unidad Bislach del Ejército israelí ejecutaba una redada de rutina en Rafah, donde se sospechaba que había miembros de Hamás dentro de un edificio.

El informe señala que la unidad disparó varias rondas de artillería y lanzó un intenso tiroteo ​​contra el edificio, matando a tres miembros de Hamás sin saber que Sinwar estaba entre ellos.

Después de un tiempo, los soldados comenzaron a revisar el edificio. Se lanzaron dos granadas, una explotó y la otra no, según el periódico.

"Las tropas se retiraron y enviaron un dron, que detectó una figura herida, con el rostro cubierto, sentada en una habitación e intentando derribar al dron en el aire con un palo", se lee en el informe.

Cuando los soldados se acercaron a los cuerpos, notaron que uno de ellos se parecía bastante a Sinwar, señala el informe de Yedioth Ahronoth.

El periódico Haaretz hizo eco del reporte de Yedioth Ahronoth y señaló que el asesinato de Sinwar fue “por casualidad”. "No hubo información de inteligencia que indicara la presencia de Sinwar. Lo que sucedió fue casualidad", dijo.

Las pertenencias de Sinwar

El Canal 12 de Israel publicó una foto de las pertenencias de Sinwar que se encontraron después de su asesinato. Entre ellas, varios tasbih, dos pequeños libros de oraciones, un pasaporte, una bala, una pequeña linterna, caramelos de menta, un cortaúñas y dinero en efectivo.