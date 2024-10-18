Yahya Sinwar, líder político de Hamás, fue asesinado “por casualidad” cuando enfrentó una “redada de rutina” que realizó el Ejército de Israel en Gaza, sin ninguna inteligencia previa, revelaron medios israelíes. El grupo de resistencia palestina confirmó su muerte este viernes.
Los informes de prensa indican que Sinwar, declarado el mayor objetivo de Tel Aviv, murió al confrontar en el terreno a las fuerzas israelíes en Gaza, mientras vestía uniforme militar. Lo que contradice la versión de Israel acerca de que permanecía escondido en túneles dentro del enclave entre rehenes.
La emisora pública oficial de Israel señaló este jueves que el movimiento constante de Sinwar explica lo preparado que estaba para el combate, pues se encontraba armado y con equipamiento militar.
Horas antes este jueves, el Ejército de Tel Aviv sostuvo que, en cooperación con la agencia de seguridad Shin Bet, realizó decenas de operaciones en los últimos meses, las cuales supuestamente restringieron los movimientos de Sinwar y, en última instancia, llevaron a su muerte.
Las fuerzas israelíes añadieron que una unidad de la Brigada 828 detectó y mató a tres miembros de Hamás durante un enfrentamiento en el sur de Gaza. Después de analizar las pruebas de ADN, se confirmó que Sinwar estaba entre los muertos.
En su versión, el Ejército de Israel afirmó que asesinó a Sinwar el miércoles, pero su cuerpo solo se encontró después de que se revisó el área el jueves.
Aunque las fuerzas de Tel Aviv no especificaron el lugar donde asesinaron a Sinwar, los informes de medios israelíes sugieren que la operación se ejecutó en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.
Lo mataron en una “redada de rutina”
El periódico Yedioth Ahronoth reportó que Sinwar murió cuando un grupo de la unidad Bislach del Ejército israelí ejecutaba una redada de rutina en Rafah, donde se sospechaba que había miembros de Hamás dentro de un edificio.
El informe señala que la unidad disparó varias rondas de artillería y lanzó un intenso tiroteo contra el edificio, matando a tres miembros de Hamás sin saber que Sinwar estaba entre ellos.
Después de un tiempo, los soldados comenzaron a revisar el edificio. Se lanzaron dos granadas, una explotó y la otra no, según el periódico.
"Las tropas se retiraron y enviaron un dron, que detectó una figura herida, con el rostro cubierto, sentada en una habitación e intentando derribar al dron en el aire con un palo", se lee en el informe.
Cuando los soldados se acercaron a los cuerpos, notaron que uno de ellos se parecía bastante a Sinwar, señala el informe de Yedioth Ahronoth.
El periódico Haaretz hizo eco del reporte de Yedioth Ahronoth y señaló que el asesinato de Sinwar fue “por casualidad”. "No hubo información de inteligencia que indicara la presencia de Sinwar. Lo que sucedió fue casualidad", dijo.
Las pertenencias de Sinwar
El Canal 12 de Israel publicó una foto de las pertenencias de Sinwar que se encontraron después de su asesinato. Entre ellas, varios tasbih, dos pequeños libros de oraciones, un pasaporte, una bala, una pequeña linterna, caramelos de menta, un cortaúñas y dinero en efectivo.
No había ningún rehén israelí con Sinwar, reportó el canal. Lo que también refuta las afirmaciones de las agencias de seguridad de Tel Aviv que decían que se estaba escondiendo entre ellos. Medios israelíes difundieron posteriormente videos que muestran a Sinwar muerto, vestido con equipamiento militar completo.
Listo para el combate
La emisora pública oficial de Israel afirmó que el asesinato de Sinwar se logró tras el aumento de la presión militar contra los líderes de Hamás en el sur de Gaza durante las últimas semanas.
Según la emisora, esta intensificación obligó a Sinwar a moverse con frecuencia entre lugares en el sur de Gaza, lo que, a su vez, lo llevó a estar preparado para una confrontación directa con las fuerzas israelíes.
También se reportó que Sinwar se enfrentó al Ejército de Tel Aviv desde el interior de un edificio cargado de explosivos, por lo que se asume que estaba listo en caso de un enfrentamiento en el terreno.
El anuncio de Israel sobre el asesinato de Sinwar ocurre más de dos meses después de que fuera nombrado como líder político de Hamás, tras la muerte de Ismail Haniyeh el 31 de julio en Irán, también a manos de Tel Aviv. El 6 de agosto, el grupo de resistencia palestino anunció que Sinwar había sido elegido para suceder a Haniyeh.
Ahora bien, el hecho de que Israel haya matado a estos dos líderes no significa necesariamente que Tel Aviv vaya a disminuir su brutal agresión contra Gaza, a pesar de que el primer ministro Benjamín Netanyahu haya dicho que esto es el “principio del final” de la ofensiva en el enclave. Tampoco significa que se esté acercando a su “objetivo final” de aniquilar a Hamás.
Por un lado, tanto el grupo de resistencia palestino como el grupo libanés Hezbollah tienen jerarquías horizontales que permiten que la figura y el legado del líder los continúen otros miembros. Por otro lado, las intenciones de Netanyahu por arrastrar a Medio Oriente a una guerra extensa han quedado claras luego de que —además de matar a Haniyeh, Sinwar y Nasrallah, líder de Hezbollah— siga asesinando incesantemente civiles en Gaza y en Líbano, a donde extendió su campaña de sangre en las últimas semanas.
A Netanyahu no le interesa un cese del fuego en ninguno de los dos territorios, pues todos los esfuerzos diplomáticos por lograr una tregua, algunos de los cuales incluso contaron con la participación de su gran aliado Estados Unidos, se quedaron sobre la mesa. En un punto muerto. ¿La razón? A la hora de implementarlos, su gobierno los frustró con condiciones adicionales y operaciones militares.
El “cerebro” que Israel perseguía
Israel considera que Sinwar fue el “cerebro” de la incursión a Al-Aqsa, que llevó a cabo la resistencia palestina, incluyendo Hamás y la Jihad Islámica, contra asentamientos israelíes y bases militares cerca de Gaza el 7 de octubre de 2023.
Desde ese día, Israel lanzó una brutal ofensiva contra Gaza que no cesa y mata cientos de palestinos cada día, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 42.400 personas han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 99.100 han resultado heridas, según las autoridades locales de salud.
La ofensiva israelí ha desplazado a casi toda la población de Gaza en medio de un bloqueo en curso que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel se enfrenta a un caso de genocidio en la Corte Internacional de Justicia por sus acciones en Gaza.