“Recuerdo que muchos libaneses venían los fines de semana a comprar en Souq Al-Tanabel, porque era más barato que lo que tenían en casa”, dice Faedah M. Totah, profesora asociada de antropología en la Universidad de Virginia Commonwealth.

Aunque aún no ha podido regresar a Damasco para presenciar de primera mano cómo el mercado sobrevivió durante y después de la guerra, Totah recuerda que el souq no solo era un accesorio del vecindario, sino un destino regional, con visitantes que llevaban sacos de calabacines vacíos y guisantes desgranados de regreso a través de la frontera.

De esta manera, Souq al-Tanabel anticipó la tendencia global de alimentos convenientes por décadas.

Mientras que las comidas congeladas y los kits de ensaladas preenvasados comenzaron a llenar los estantes de los supermercados en Estados Unidos y Europa a fines de la década de 2000, las mujeres de Damasco y los comerciantes ya habían perfeccionado un sistema que aligeraba las cargas del hogar, ahorraba tiempo y energía, y preservaba los lazos sociales. El bazar nunca se trató de pereza: para ellos se trataba de supervivencia, adaptación y comunidad.

Para el Dr. Faris Arab, de 38 años, fisioterapeuta ortopédico que ahora vive en Nueva Delhi, el Souq al-Tanabel es inseparable de los aromas y sonidos de su infancia. “Solía comprar todos nuestros víveres allí. Todo, desde pan hasta leche y verduras”, recuerda en diálogo con TRT World.

Su recuerdo más querido pertenece a la panadería justo detrás de su casa. “El olor de los croissants de chocolate y queso fresco subía a nuestro piso. Bajaba corriendo como Jerry el ratón”, se ríe, recordando cuando tenía nueve años.

El Dr. Arab, desplazado por la guerra que terminó después de que el régimen de Assad fuera derrocado en diciembre del año pasado, aún lleva esos recuerdos consigo. Su familia se ha dispersado, sus fotografías y pertenencias se perdieron en el fuego y los escombros del conflicto armado.

“Debido a la guerra, fui privado de mi país natal, y todos mis recuerdos se están desvaneciendo lentamente”, dice en voz baja. Lo que perdura son fragmentos: el olor del pan, la vista de los calabacines rellenos, el ritmo de los vendedores que cantan sus ofertas. Arab insiste en que el mercado nunca se trató de pereza, sino que sirvió como una economía de cuidado tejida en la vida diaria.

Recuperación en Siria tras la guerra





Después de años de conflicto, muchos temían que Souq Al-Tanabel se desvaneciera en el silencio. En cambio, ha sucedido lo contrario: sus calles se sienten más vivas que nunca. Los vendedores gritan sus ofertas, los clientes se presionan unos contra otros, y el rápido golpeteo de los cuchillos contra las tablas de cortar resuena por las estrechas calles de Shaalan.

“Antes de la guerra, la gente solía preparar en grandes cantidades para el invierno”, dice Imad Shurba, de 47 años, que ha vendido verduras aquí durante casi 25 años. “Ahora compran menos, pero vienen más a menudo. El souq sigue vivo —quizás incluso más vivo— porque todos dependen de él a diario”.

Para los académicos, la vitalidad del mercado habla de más que comercio. “Un lugar como Souq al-Tanabel puede ayudar a las personas a reconectarse después de años de interrupción”, añade Gharipour. “Puede devolver los ritmos familiares —comprar pan en la misma panadería, charlar con los vecinos, escuchar a un narrador en la esquina”. Estos momentos cotidianos, dice, reconstruyen la confianza y un sentido compartido de pertenencia.

En un puesto, Ummu Hafiz, de 60 años, del Golán, ajusta su pañuelo mientras vacía calabacines. Su historia pesa más que los sacos de guisantes apilados junto a ella. Durante la guerra, las fuerzas del régimen atacaron a su familia. “Primero se llevaron a mi hijo mayor mientras dormía”, recuerda. “Luego regresaron por mi esposo” Dos hijos más también le fueron arrebatados por el régimen, y otro huyó al extranjero, dejándola con seis hijas y la difícil tarea de sobrevivir.

“Antes, nunca trabajé”, dice. “Pero cuando mi esposo e hijos se fueron, no tuve opción. Vine aquí, comencé a pelar, embolsar y vaciar verduras. No da mucho, pero gracias a Dios, nunca tuvimos que mendigar”, cuenta. Para Hafiz, el souq no es solo un lugar de trabajo, sino un frágil ancla en una vida transformada por la guerra.

Gharipour señala que mercados como Souq al-Tanabel son salvavidas para mujeres y pequeños productores. “No requieren grandes inversiones para comenzar, así que las personas pueden vender alimentos u otros productos con barreras mínimas. Eso mantiene el ingreso circulando dentro de la comunidad. Y no se trata solo de vender: son lugares para aprender nuevas habilidades, compartir ideas y construir redes. Para las mujeres, especialmente, pueden ser plataformas para iniciar negocios, ganar independencia y apoyar la recuperación de sus familias y vecindarios.”

Para la antropóloga Totah, el cambio es notable. “Tradicionalmente, las mujeres no trabajaban dentro de los bazares. Compraban allí, pero rara vez estaban detrás de los puestos. Lo que vemos en Shaalan es una reconfiguración: mujeres convirtiéndose en vendedoras, reflejando tanto las presiones modernas como el impacto de la guerra”, comenta a TRT World.

Para Totah, el mercado es más transaccional que social. “Es positivo ver más mujeres involucradas, pero esto podría no durar debido al cambiante entorno político y social de Siria”. Aun así, señala que las mujeres se sienten atraídas por este mercado más que por los bazares tradicionales, precisamente porque satisface las necesidades urgentes de la vida diaria. Aquí, todo está listo para cocinar, un alivio en los hogares donde el tiempo escasea y el trabajo nunca termina.

Entre quienes mantienen el souq funcionando hoy está Um Talal, de 68 años, quien ha trabajado en los puestos durante la última década. Su día comienza a las siete de la mañana y a menudo se extiende hasta el anochecer, y para ella no hay días libres. “Trabajo todos los días por necesidad”, explica. “De siete de la mañana a siete de la tarde, luego voy a casa. La mayoría de lo que hacemos va para los comerciantes, pero los calabacines vacíos son principalmente para amas de casa que quieren cocinar rápido”.

Su labor es incansable, pero sostiene a su extensa familia: “Cuido a mi hija divorciada y sus dos hijos, a mi hijo y sus dos niñas, y a dos niñas huérfanas”.

La enfermedad crónica la acompaña durante sus jornadas. “Tengo diabetes e hipertensión, pero sigo trabajando. Es cansador, pero Dios provee nuestro sustento a través de estos puestos”.

Para Um Talal y cientos de otros sirios, el souq es tanto un lugar de trabajo como un salvavidas: un puente frágil pero esencial entre la supervivencia de sus familias y el ritmo diario de la ciudad de Damasco.