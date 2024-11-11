La mirada de los sectores económicos y políticos se enfoca esta semana en Perú, donde se celebra el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC, que reúne a una veintena de líderes globales. Este encuentro resulta clave para América Latina, ya que los países miembros del foro buscarán fortalecer sus vínculos. Entre ellos, se encuentran China y Estados Unidos, cuyos presidentes asistirán al evento. La meta es alcanzar una mayor liberalización del comercio e inversión económica.
Justamente, la atención se centrará en la participación del presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo de EE.UU., Joe Biden, quien pronto le entregará el cargo a Donald Trump, ganador de las recientes elecciones, en un cambio que podría redefinir las relaciones de ambas naciones.
El foro empezó este domingo en Lima con reuniones privadas y tendrá sus días cumbre con la llegada de 16 jefes de Estado y de Gobierno. A continuación, las claves del encuentro.
¿Qué es APEC y cuáles son sus objetivos?
El foro económico, establecido en noviembre de 1989, se compone de 21 economías de países y territorios ubicados a orillas del océano Pacífico. Estas representan más de un tercio de la población mundial, es decir, casi el 54% del PIB global y el 44% del comercio del planeta.
Actualmente forman parte de APEC Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Chile, China, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia y Vietnam.
Los socios se denominan economías, no países, para que los delegados de China, Hong Kong y Taiwán, puedan coincidir.
El encuentro tiene tres pilares: comercio e inversiones, innovación y digitalización, y crecimiento fuerte, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo.
Prioridades del foro Perú 2024
Entre las prioridades de la cumbre de este año, que ha tenido reuniones preliminares de ministros y altos funcionarios desde diciembre pasado, estará la discusión sobre comercio e inversión para alcanzar un crecimiento inclusivo e interconectado.
Cuando se inició el APEC, el arancel promedio entre las economías miembro era del 16,9% y en 2017 se redujo al 5,3%, mientras que los tratados de libre comercio pasaron de 20 a 175 en 2017, según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.
Lima propuso los temas centrales de "empoderar, incluir, crecer" para la cumbre de 2024. Entre las metas figuran lograr acuerdos para una transición energética justa y para las finanzas sostenibles.
Entre este lunes y martes se desarrollará la reunión de altos funcionarios, mientras que el miércoles habrá un diálogo sobre los pueblos indígenas y el jueves se producirá la reunión ministerial, previa a la de los líderes.
¿Por qué es tan relevante para Latinoamérica?
El foro busca impulsar la integración económica entre los países de América Latina, pero también tener mayor presencia económica en el mundo y, principalmente, lograr un acercamiento de esta región con Asia-Pacífico. En especial, expandir y diversificar los vínculos comerciales con esos países y territorios.
En este marco, los miembros latinoamericanos buscarán una mayor liberalización del comercio e inversión, facilitar los negocios y cooperar en busca de un aumento de flujos comerciales.
China es uno de los actores más significativos para Latinoamérica, pues es uno de los principales territorios desde donde importa energía y alimentos, recursos indispensables para sostener su crecimiento económico. Se espera que en el marco del foro se firmen acuerdos con Beijing, por ejemplo, un protocolo de optimización del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, la próxima semana en Lima.
Decisiones por consenso de todos los miembros
El APEC adopta sus decisiones mediante el consenso de todas sus economías, lo que en ocasiones dificulta el avance en un grupo de socios tan heterogéneo y donde se encuentran grandes rivales como Estados Unidos, China y Rusia.
Ante esta situación, el alto funcionario de Perú ante APEC Renato Reyes detalló a la agencia de noticias EFE que, aunque fue creado "como un foro apolítico y así se mantuvo por varias décadas", últimamente, el encuentro "se ha visto influido por el tema geopolítico".
"Habrá que ver cómo suceden las cosas en el futuro, pero la riqueza que tiene (APEC) es la presencia en este foro de economías desarrolladas y también emergentes. Entre todas, hemos logrado sacar a un número importante de personas de la pobreza a través del uso del comercio y la inversión" mediante los consensos alcanzados en encuentros previos, subrayó Reyes.
Sigue siendo relevante APEC: momento álgido y más bajo
Según el artículo “From poster child to orphan: the rise and demise of APEC” (De niño de oro y húerfano, el auge y caída del APEC) de John Ravenhill, presidente del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Waterloo, el punto álgido de APEC fue la Declaración de Bogor en 1994, donde los líderes de las economías miembros se comprometieron a una ambiciosa liberalización del comercio para el 2020. Este compromiso reflejó una gran esperanza en la capacidad de este foro para liderar el crecimiento económico en la región.
Pero los desacuerdos internos llevaron a la cumbre de Kuala Lumpur en 1998, cuando los líderes no lograron ponerse de acuerdo sobre la liberalización sectorial del comercio ni en una respuesta coordinada a la crisis financiera asiática.
Esta falta de consenso reveló tensiones internas en APEC y marcó el inicio de un declive en su influencia y relevancia.
Desde entonces el foro ha sufrido una serie de cambios y reorientaciones. En lugar de priorizar exclusivamente la liberalización comercial, el foro comenzó a enfocarse en la facilitación del comercio, cooperación técnica y temas emergentes como la seguridad económica y la protección contra el terrorismo después de 2001.
En años recientes, APEC ha trabajado en temas de integración económica digital y en la reducción de barreras no arancelarias. Aunque su influencia en la liberalización comercial se ha reducido, sigue siendo un espacio importante de diálogo para líderes de Asia-Pacífico, manteniendo su relevancia como foro para la cooperación económica en una región de grandes tensiones comerciales y geopolíticas.
Xi Jinping y Joe Biden coinciden el foro
Joe Biden asistirá a la cumbre de APEC del 14 al 16 de noviembre, donde "resaltará el liderazgo económico estadounidense y su papel en la región indo-pacífica", informó la Casa Blanca.
También Xi Jinping acudirá al encuentro en Lima, acompañado por una numerosa comitiva. La visita del mandatario chino, confirmada desde junio, ha generado gran expectativa, ya que su país se ha convertido en el primer socio comercial de Perú y sus inversiones en ese país se han disparado.
La posibilidad de que Biden y Xi se reúnan en Lima, como sucedió hace un año en la cumbre del APEC de San Francisco, en EE.UU., supone una ocasión única para que las dos potencias puedan afinar sus diferencias y aproximar posiciones.
Sin embargo, la victoria de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. el pasado 5 noviembre sobrevolará la cumbre y será tema de conversación frecuente, en un foro que busca reducir barreras frente a un mandatario electo que en su gobierno anterior las elevó.
Así, el vínculo entre Washington y Beijing podría dar un giro debido a la anunciada decisión de Trump de imponer un arancel universal del 10% que afectaría las relaciones comerciales con algunos países miembros de APEC, como China.
Biden y Xi volverán a encontrarse días después de APEC, en el G20 que se celebrará en Brasil el 18 y 19 de noviembre, poco más de un mes antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca.