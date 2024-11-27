Al menos 1.400 familias palestinas han sido “eliminadas por completo” en Gaza por el Ejército de Israel en poco más de un año. Esta aterradora cifra, revelada por el Ministerio de Salud del enclave, refleja la brutalidad de la ofensiva de Tel Aviv, cuyas características coinciden con las de genocidio, según la ONU.
Estas familias, integradas por un total de 5.444 personas, ya no existen: murieron bajo las bombas y los escombros.
Según el reporte de las autoridades sanitarias de Gaza, estas familias han desaparecido a lo largo de aproximadamente 7.160 ataques perpetrados por Israel.
Con tan solo dos meses de edad, Zein era el miembro más joven de la familia Al-Najjar, un apellido muy común en Palestina. Vivía junto con su familia en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, hasta que el 10 de octubre de 2023 fue exterminado junto con 18 miembros de su familia en un ataque aéreo israelí contra su hogar.
Desde el 7 de octubre, se calcula que al menos 393 que comparten con Zein el apellido de “Al Najjar” también fueron exterminados, según recoge el portal de noticias Al Jazeera.
Pero esto no es todo, ya que hay más cifras desgarradoras: otras 3.463 familias cuentan con un único sobreviviente, mientras que 2.287 han perdido a la mayoría de sus miembros.
Mientras tanto, los palestinos que sobreviven lo hacen en medio de una situación humanitaria catastrófica y en un territorio completamente devastado.
Ministro israelí pide reducir a la mitad la población de Gaza
En este contexto, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, pidió la reducción de la población de Gaza “a la mitad en un plazo de dos años”, según reportaron el Canal 12 israelí y el periódico Israel Hayom.
Además, en reiteradas ocasiones ha pedido la ocupación de Gaza, indicando que es la “única forma” para recuperar a los rehenes: “Debemos ocupar completamente el norte de Gaza e informar a Hamás que, si no los devuelven, nos quedaremos allí para siempre; así, Gaza perderá un tercio de su territorio,” declaró.
Más ataques, sin señales sin tregua
Mientras tanto, el ejército israelí continúa bombardeando Gaza. En la noche del martes, un ataque aéreo israelí contra una casa en el barrio de Al-Zaytoun, en el sur de la ciudad de Gaza, mató al menos siete palestinos, entre ellos varias mujeres y niños, dijeron fuentes médicas a la Agencia Anadolu, aunque el número exacto de víctimas sigue sin estar claro. El ataque destruyó una casa perteneciente a la familia Abu Diya, informaron testigos.
Asimismo, atacó dos escuelas donde se refugiaban desplazados, en la Ciudad de Gaza, matando al menos a 23 personas, según fuentes médicas palestinas. Añadieron que decenas de personas también resultaron heridas en otro ataque que alcanzó la escuela Al-Hurreya en el barrio de Zeitoun.
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha intensificado brutalmente su ofensiva militar sobre Gaza, desatando una devastación sin precedentes. Sus acciones militares han dejado ya más de 44.230 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y más de 104.600 heridos.
Los incesantes ataques han sido acompañados por un bloqueo asfixiante de la ayuda humanitaria, que exacerba aún más el calvario que sufren allí los palestinos.
La semana pasada, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Además, Israel enfrenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia.