El reciente anuncio del mandatario Gustavo Petro de prohibir el mercenarismo en Colombia ha encendido nuevamente el debate sobre el rol del país como exportador de violencia.

El motivo: episodios actuales como el de Ucrania, donde desde 2022 han participado, según el Ministerio de Defensa de Rusia, 430 mercenarios colombianos, de los cuales 217 han muerto. Y la intervención de exmilitares colombianos en operaciones clandestinas en Sudán (2024), donde se estima que a la fecha más de una veintena de estos mercenarios han caído en combates y otros se encuentran desaparecidos.

Estos datos exponen no solo la magnitud del problema, sino también la vulnerabilidad de estos combatientes en escenarios de alta peligrosidad.

Este fenómeno, enraizado en una historia de militarización e influencias extranjeras, revela cómo las nuevas guerras han transitado hacia la industria militar privada, generando ganancias multimillonarias para intereses corporativos y gobiernos de países desarrollados.

Sin cambios estructurales profundos, Colombia corre el riesgo de perpetuar su papel como proveedor de soldados y estrategias de guerra para conflictos globales.

Un legado de militarización y dependencia

Desde la década de 1960, Colombia ha estado profundamente influenciada por Estados Unidos, particularmente a través de programas como la Escuela de las Américas y la misión del general William Yarborough en 1962.

Este último recomendó la implementación de tácticas de guerra sucia y la creación de grupos paramilitares, consolidando un modelo de militarización que persiste hasta hoy.

La doctrina militar colombiana, centrada en el “enemigo interno”, se tradujo en la formación de una fuerza militar altamente entrenada y versátil, que posteriormente se convirtió en una cantera para la exportación de mercenarios.

Entre las misiones y conflictos donde exmilitares colombianos han participado destacan:

- El Salvador (1980-1992): entrenaron fuerzas responsables de violaciones de derechos humanos.

- Nicaragua (década de 1980): apoyaron a la Contra, financiada por Estados Unidos, contra el gobierno sandinista.

- Afganistán (post-2001): fueron contratados por empresas privadas para operar en zonas de guerra.

- En Venezuela (2020), la fallida Operación Gedeón contra el presidente venezolano Nicolás Maduro develó una estrecha vinculación de estos actores con misiones paramilitares y redes de violencia transnacional.

- Haití (2021): un caso emblemático en el que exmilitares colombianos participaron en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse.

También existen múltiples informes que señalan la participación de exmilitares colombianos en actividades relacionadas con carteles de la droga en México y Centroamérica.

Aprovechando su entrenamiento militar, han sido reclutados para entrenar a sicarios en tácticas avanzadas, incluyendo el uso de rifles de francotirador y explosivos improvisados.

Así mismo, para el entrenamiento de fuerzas especiales y manejo de aeronaves, para fortalecer sus estructuras criminales.

Este fenómeno no es nuevo: ya en 2011, se reportó que exmilitares colombianos entrenaban a miembros de Los Zetas en México, una temida agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas

La industria militar privada: un negocio estratégico y lucrativo

El mercado global de servicios militares y de seguridad privada se estima en más de 100.000 millones de dólares al año.

En Colombia, la industria de seguridad privada genera aproximadamente 6,7 billones de pesos al año (1.660 millones de dólares), lo que representa el 1% del PIB y emplea a cerca de 500.000 personas, muchas de ellas exmilitares.