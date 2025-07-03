Buenos Aires concentró la atención esta semana con motivo de la cumbre del Mercosur. La agenda económica la dominaron un acuerdo con países europeos y el incierto futuro del tratado de libre comercio con la UE. Sin embargo, de repente, el foco se desplazó del anfitrión, el presidente argentino Javier Milei, al mandatario que asumirá la presidencia pro tempore del bloque, su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Por qué? Porque a la ya tensa relación entre ambos se sumó que Lula anunció una visita a su aliada política y principal opositora de Milei, Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

La visita de Lula estaba prevista para después del cierre de la cumbre semestral del Mercosur —bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, fundado en 1991—, que se celebró entre miércoles y jueves en el Palacio San Martín de Buenos Aires.

La Justicia argentina autorizó al presidente de Brasil a visitar a la exmandataria en su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumple una condena por corrupción de seis años desde el 17 de junio, que incluye también la inhabilitación política perpetua. La candidata ha denunciado que fue víctima de una estrategia de lawfare, es decir, persecución política y judicial.

Aunque se generó polémica en torno a la visita, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Gerardo Werthein, opinó que el presidente brasileño “está en su derecho” de visitar a Fernández. Consultado por la agencia de noticias EFE sobre el anuncio de la Presidencia de Brasil respecto a la visita, Werthein respondió: “No tengo ninguna opinión. Creo que es una decisión del presidente Lula, y él está en su derecho de hacerlo si así lo considera conveniente”.

La relación entre Milei y Lula

La visita de Lula suma tensión a la ya conflictiva relación con Milei. El líder argentino ha calificado en el pasado a Lula como “ladrón” y “corrupto”, insultos que el brasileño desestimó como “tonterías”.

Ambos se han evitado en foros multilaterales recientes, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza en junio, o la cumbre del G20 en Río de Janeiro en 2024.

En contraste con la visita a Cristina Fernández, la agenda de Lula no incluyó una reunión bilateral con Milei en su primera visita oficial a Argentina desde que el líder de ultraderecha asumió la presidencia en diciembre de 2023.

Sin embargo, aunque la relación sigue siendo tensa, no ha impedido el avance de los acuerdos comerciales ni el funcionamiento del Mercosur.

Al concluir la cumbre este jueves, Lula recibirá de manos de Milei la presidencia semestral del Mercosur, para la que el líder brasileño se ha propuesto como gran objetivo concluir el acuerdo que el bloque sudamericano negocia desde hace 25 años con la Unión Europea (UE).

Además de ellos, de la cumbre participaron los presidentes Lula, Santiago Peña, Yamandú Orsi y Luis Arce. También asistió el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, como Estado asociado al bloque.

Acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio

Más allá de las diferencias políticas, la cumbre estuvo centrada, lógicamente, en la economía. El Mercado Común del Sur es un bloque de integración regional constituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El territorio de los países que integran el bloque alcanza casi 15 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de 295 millones de personas. Y su objetivo principal es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva al mercado internacional