Zhuhai, China—La cuarta reunión ministerial del IV Foro China–CELAC , celebrada en Beijing el 13 de mayo de 2025, representó un punto de inflexión en las relaciones entre China y Latinoamérica. Tras siete años sin encuentros presenciales —el último en 2018, seguido por una edición virtual en 2021—, el foro recobró impulso en un escenario internacional marcado por tensiones entre grandes potencias, la reconfiguración de cadenas de suministro y un multilateralismo en crisis.

La adopción de la Declaración de Beijing y del nuevo Plan de Acción Conjunto 2025–2027 —respaldados por todos los países miembros, excepto Argentina — cristaliza esa convergencia de intereses. Pero, más allá de los acuerdos formales, esta edición se distinguió por su carácter multidimensional, plasmado en la intervención inaugural del presidente Xi Jinping, quien delineó cinco ejes estratégicos de cooperación , que articulan lo político, económico, cultural, social y de seguridad.

Aunque el foro funciona principalmente como un mecanismo de diálogo entre ministerios de Relaciones Exteriores, en esta ocasión adquirió mayor relevancia con la participación de tres presidentes latinoamericanos: Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, de Chile, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil. Pero, ¿qué busca cada uno al acercarse a China?

Colombia: China, segundo socio comercial

Colombia llegó al IV Foro China–CELAC con un doble objetivo: fortalecer su liderazgo en América Latina mediante la presidencia pro tempore de la CELAC e impulsar una inserción internacional más equilibrada. Esta estrategia no implica un distanciamiento de Estados Unidos —de hecho, el propio presidente Petro ha propuesto una cumbre CELAC–Estados Unidos como vía para mantener canales de diálogo con Washington—, sino la voluntad de ampliar sus vínculos globales.

China ya es el segundo socio comercial de Colombia y su cuarto mayor comprador de petróleo. No obstante, el Gobierno de Petro no se limita a diversificar los destinos de exportación: también aspira a sentar las bases de una transformación productiva que permita al país posicionarse en sectores de mayor valor agregado, como el hidrógeno verde , la energía eólica offshore y las tecnologías limpias. Pero, sin inversión extranjera ni articulación con actores locales, esa transformación sería limitada. Frente a este reto, China aparece no sólo como un mercado de destino, sino como un socio estratégico. De ahí que Bogotá haya dado un paso decisivo en su agenda bilateral al formalizar su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), una medida que busca dinamizar sus vínculos con Beijing.

En esta nueva etapa en la relación bilateral, será relevante observar no solo cómo se materializan los proyectos acordados, sino también cómo se reconfigura la posición internacional de Colombia frente a otros actores clave. En ese sentido, podrían anticiparse reacciones en dos frentes: por un lado, del Gobierno de Donald Trump, cuyo segundo mandato ha venido acompañado de una narrativa crítica hacia la expansión de la influencia de China en América Latina; por otro, de la Unión Europea, dado que Colombia también encabezará en Santa Marta el 9 y 10 de noviembre la próxima cumbre CELAC–UE .

Chile apuesta por China como socio estratégico

Por su parte, Boric arribó a Beijing en medio de una coyuntura inesperada: horas antes, se conoció la decisión de las empresas chinas BYD y Tsingshan Holding Group de desistir de sus proyectos multimillonarios de producción de baterías y cátodos de litio en el norte de Chile. Sin embargo, este revés debe matizarse a la luz de la solidez del vínculo bilateral ya que Chile fue el segundo país latinoamericano en establecer vínculos diplomáticos con China --después de Cuba--, el primero en firmar un tratado de libre comercio y uno de los pocos que mantiene un superávit comercial con ese país.

En este sentido, el gobierno chileno prioriza la reunión bilateral con Xi Jinping, con el objetivo de reconducir el vínculo y dar un salto de calidad en la cooperación económica con China . Boric reafirmó el interés de Chile en participar activamente en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en las cadenas de valor de China. Xi, por su parte, expresó su apoyo a nuevas inversiones en territorio chileno y dio la bienvenida a más productos chilenos en el mercado chino. Como resultado del encuentro, se firmaron acuerdos en economía, salud, exportación agropecuaria , medios de comunicación y cooperación entre think tanks.