Hatay, Türkiye — Ayşegül Taşkıran, una innovadora empresaria turca, ha logrado generar un gran impacto en la industria de los biocombustibles al convertir los desechos naturales de la madera del laurel en energía sostenible en la pintoresca región de Yayladag, ubicada en la provincia de Hatay, en el sur de Türkiye. Rodeada de los verdes bosques del Mediterráneo, Yayladag goza de una belleza natural impresionante en la frontera con Siria.

En este entorno encantador, Ayshe fundó su empresa Defne Pelet, que se dedica a la producción de combustible ecológico a partir de residuos de laurel, un recurso abundante en su tierra natal. Lo que comenzó como una solución sencilla a un problema de desechos se ha convertido, gracias a su visión, en una empresa líder con un impacto significativo en el medio ambiente y en el sector de los biocombustibles.

"El laurel es parte de mi historia", dice Ayşegül, recordando su infancia en los frondosos bosques de Yayladag. "Crecimos rodeados de estos árboles, y nuestra relación con la naturaleza nos inculcó un profundo respeto por el medio ambiente".

Esta conexión íntima con la naturaleza impulsó su deseo de encontrar maneras ecológicas de utilizar los recursos naturales.

Transformando ramas en combustible ecológico

El propósito de Defne Pelet surgió de la necesidad de acabar con el excedente de ramas de laurel que quedaban después de cosechar las hojas para su uso comercial.

Durante años, la familia de Ayşegül trabajó en la recolección y secado de hojas de laurel, una tradición arraigada en su profunda conexión con el bosque que les rodeaba. Sin embargo, la acumulación de ramas se convirtió en un problema cada vez mayor, especialmente después de que un devastador incendio destruyera parcialmente el negocio familiar. Fue entonces cuando Ayşegül comenzó a explorar nuevas formas de convertir estos desechos en algo preciado.

"El proyecto de producir combustible a partir de ramas de laurel surgió como una solución al problema del excedente de ramas", explica. "Dado que nuestro taller estaba cubierto con ramas de laurel, nos enfrentábamos a incendios ocasionalmente. Uno de esos incendios, desafortunadamente, destruyó gran parte del trabajo arduo de mi familia", relata.

Tras una extensa investigación y numerosos ensayos, Ayşegül descubrió que las ramas desechadas podían convertirse en pellets, un tipo de carburante sólido que se quema de manera más limpia y eficiente que el carbón convencional. Al comprimir las ramas de laurel en serrín y luego transformarlas en pellet con temperatura altas y presión, Defne Pelet creó un producto que no solo reduce las emisiones de carbono, sino que también contribuye a la prevención de incendios forestales al eliminar materiales inflamables del suelo del bosque.

Una infancia entre laureles

La profunda conexión de Ayşegül con el laurel desempeñó un papel crucial en su decisión de comenzar el proyecto de Defne Pelet. Crecer en los frondosos bosques de Yayladag hizo que su infancia estuviera entrelazada con el laurel, un símbolo significativo del sustento de su familia. Su padre, Abdurrahman Taşkıran, estuvo involucrado durante mucho tiempo en el comercio de hojas de dicha planta y, desde muy pequeña, Ayşegül ayudó a su padre en el negocio.

"Mi padre adquirió este terreno cuando éramos muy jóvenes, rodeados de árboles de laurel", recuerda. "Durante ese tiempo, mi familia se ganaba la vida secando y vendiendo estos árboles de laurel. Nuestra infancia estuvo inmersa en la presencia de los laureles, y crecimos rodeados de ellos".

Esta estrecha relación con la naturaleza inculcó en ella un profundo respeto por el medio ambiente y un deseo de encontrar formas sostenibles para la utilización de los recursos naturales. La idea de convertir desechos en algo rentable no era solo una aventura empresarial para Ayşegül; sino que supuso una manera de devolver algo a la tierra que había sustentado a su familia durante generaciones.

Un camino de ensayo y error

El camino para establecer Defne Pelet estuvo lleno de desafíos, particularmente como una mujer que entraba en una industria dominada por hombres. Sin un guía o mentor a seguir, Ayşegül confió en su propia determinación y resiliencia para hacer frente a las dificultades de la producción de pellet. Se enfrentó a numerosos obstáculos, desde la obtención de materias primas hasta el desarrollo de métodos de producción eficientes, todo mientras lidiaba con el escepticismo de quienes la rodeaban.