Un día después de la polémica propuesta de intercambio del presidente de El Salvador , Nayib Bukele –para “canjear” 252 venezolanos deportados por EE.UU. y retenidos en una megacárcel de ese país a cambio de lo que consideró “presos políticos” en Venezuela– la respuesta oficial de Caracas fue contundente.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contestó señalando que Bukele “es un violador sistemático y serial de los derechos humanos desde El Salvador contra el pueblo venezolano". Durante su programa semanal de televisión, el mandatario también exigió la liberación inmediata de sus compatriotas. "Y más temprano que tarde póngalos en libertad incondicionalmente, libertad incondicional para los jóvenes que están secuestrados en El Salvador".

Maduro llamó a Bukele a "ponerse a derecho" y responder las preguntas planteadas horas antes por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien denunció la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, la megacárcel más grande de Latinoamérica, construida por el propio Bukele y con capacidad para 40.000 reclusos.

“Nuestros compatriotas están desaparecidos”

Este lunes, el fiscal Saab denunció que los venezolanos, a quienes el presidente de EE.UU. Donald Trump vinculó con la pandilla el Tren de Aragua pero cuyos familiares defienden su inocencia, no habían pasado por un tribunal y se les había negado el derecho a un abogado.

"A nuestros compatriotas no se les ha permitido que un médico los vea (...) están desaparecidos", aseguró Saab. E indicó que la comparación planteada en el “canje” propuesto por Bukele es un absoluto desatino. No se puede “comparar el caso de las personas detenidas en Venezuela por intentar magnicidio", y otras acciones para desestabilizar el país, con los venezolanos deportados que no han cometido delitos ni en Estados Unidos, ni en El Salvador. "Estamos pidiendo la libertad incondicional", subrayó Saab.

Venezuela pidió formalmente "a la fiscalía general de El Salvador que se pronuncie, igualmente la Corte Suprema de Justicia que le responda a los abogados sobre el recurso de habeas corpus".

Caracas no está solo en el reclamo. El sábado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó al llamado contra Bukele y exigió también la entrega de los colombianos deportados recluidos en el Cecot.