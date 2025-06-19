“Un acuerdo general que tenga que ver con seguridad, migración y comercio”: eso fue lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le propuso a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en una llamada telefónica.

Durante su habitual rueda de prensa matutina, la mandataria señaló: “Le planteé que por qué no teníamos un acuerdo general, que tuviera que ver con seguridad, migración y también con comercio (...), y él estuvo de acuerdo".

La mandataria añadió que comentó que este acuerdo no está relacionado con el tratado de libre comercio T-MEC, firmado por México, Estados Unidos y Canadá, pero que se revisará.

Sheinbaum tenía previsto reunirse con Trump en la cumbre del G7 en Canadá, pero el presidente estadounidense canceló el encuentro para volver a Washington antes de lo previsto. En su lugar, hablaron por teléfono.

La mandataria explicó que uno de los puntos del convenio propuesto es incluir aspectos relativos a la situación migratoria y de seguridad de las familias mexicanas que viven en Estados Unidos, un tema que se abordaría con el Departamento de Estado.

Además, durante la llamada con Trump, Sheinbaum comentó que ambos países han alcanzado muchos acuerdos, con avances en materia de seguridad y migración.

Relacionado TRT Global - Sheinbaum presenta el “Plan México” ante empresarios canadienses en el marco del G7

De hecho, la mandataria anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington el viernes para reunirse con su par estadounidense, Howard Lutnick.

La seguridad, la migración y el comercio han sido puntos de tensión entre México y Estados Unidos desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero pasado. El presidente ha advertido en repetidas ocasiones que podría imponer aranceles México, al señalar a este país y también a Canadá de no hacer lo suficiente para detener el tránsito de migrantes indocumentados y de tráfico de drogas a su territorio.

Aunque México evitó los aranceles que Trump aplicó a decenas de países, enfrenta gravámenes en las industrias del acero, el aluminio y la automotriz.

El paso de Sheinbaum por el G-7





En el marco de su viaje a Canadá para asistir al G-7, Sheinbaum sostuvo reuniones bilaterales este martes con diferentes jefes de Estado. La presidenta exaltó la importancia de fortalecer lazos económicos y propuso celebrar de una cumbre del bienestar, en medio de la incertidumbre generada por las políticas de Estados Unidos.

Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que en su intervención en el evento en Canadá habló de la posibilidad de realizar una cumbre económica para el bienestar, acordada con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), aunque aún está evaluándose la fecha, y en la que podría invitarse a los integrantes del G7.