Cuando la mayoría de las personas habla de hambre, se trata de algo pasajero: un rugido en el estómago antes del almuerzo, la incomodidad de no desayunar. Pero en Gaza, el hambre no es una sensación efímera sino una realidad diaria que sufren más dos millones de personas. Es una hambruna forzada, impuesta por el asedio israelí, agravada por el desplazamiento y agudizada por los brutales bombardeos.

La ocupación israelí no solo mata con ataques y explosivos: aniquila lentamente a través del estómago. Asesina mediante las filas, mediante la erosión de la dignidad, convirtiendo el pan en un campo de batalla y una simple lenteja en un lujo.

Las masacres en los centros de distribución de alimentos en Gaza se perpetran casi a diario. La ONU confirmó que, hasta el 13 de julio, 875 palestinos habían sido asesinados mientras intentaban conseguir algo de comida: 201 en rutas de ayuda y el resto en lugares de distribución. Miles más han resultado heridos.

El hambre en Gaza no se limita a una falta de calorías, también es humillación.

Khaled Hamdan, un exempleado de construcción de 39 años, solía vivir en el barrio Zeitoun de la Ciudad de Gaza. Después del 7 de octubre de 2023, fue desplazado a una tienda de campaña en el distrito de Rimal, oeste del enclave. Ahora desempleado depende de la ayuda de familiares que viven en el extranjero. “El pan ya no es pan”, dice. “Es una batalla”.

En esta economía de las escasez, las personas son forzadas a tomar decisiones imposibles. Racionan alimentos, se saltan comidas y buscan lo que pueden.

“¿Nuestra comida diaria? Usualmente es solo una. Un trozo de pan duro con un poco de aceite, o falafel. Este plato, antes tan común, se ha convertido en el refugio del pobre”, contó Hamdan a TRT World.

Además, relata su visita a un centro de distribución de harina cerca de la frontera, donde la supervivencia ya no es instintiva, sino heroica.

El hambre se infiltra en el cuerpo, atacando órgano tras órgano. La visión borrosa, a menudo atribuida a cámaras inestables, tiene aquí otras causas. La gente lucha por ver claramente, no solo por una enfermedad, sino por el hambre.

“Hace unos días estaba ayudando a mi hija a repasar sus libros antiguos para que no olvidara lo aprendido, ya que hace dos años que no puede ir a la escuela. Pero no podía leer las palabras. Mi vista ha empeorado. Es el hambre. La privación. La ocupación nos está matando de hambre”, afirmó .

El hambre en Gaza no solo consume el cuerpo. Apaga la mente, interrumpe el sueño y silencia el futuro. En los campamentos, las personas caminan lentamente, con movimientos pesados, los espíritus apagados. No hay planes. No hay ambiciones. Solo una pregunta: ¿de dónde comeremos mañana?

Incluso los sueños, dice Hamdan, están marcados por el hambre: “A veces sueño con una gran comida, un plato lleno de carne y pan. Pero me despierto con más hambre que antes. Dormir ya no es descanso, es una extensión de la privación”.

Sus hijos a menudo le piden cosas que no puede darles. “Finjo que no existen en los mercados, pero sí están. Miento porque no puedo pagarlas. Y ellos lo saben. Lo veo en sus ojos”, expresa.

El Programa Mundial de Alimentos advierte que las condiciones actuales han hecho casi imposibles las operaciones humanitarias. La hambruna deliberada de civiles como método de guerra constituye un crimen de guerra.

La mayoría de palestinos en Gaza sobrevive a base de falafel, que alguna vez representó un placer simple y ahora es un medio de supervivencia.

Algunas familias intentan preparar sumaqqiya, un guiso tradicional con acelgas, garbanzos y tahini, pero ahora lo hacen sin carne, y muchas veces sin tahini.

En otros hogares, el menú consiste en poco más que sopa aguada o frijoles enlatados.

Estas comidas son insuficientes para sostener el cuerpo, e incluso pueden causar daños a largo plazo. Pero pocos pueden permitirse pensar en un futuro más allá de mañana. El objetivo es simple: llegar al día siguiente.

La fruta también se ha vuelto una fantasía.

Un kilo de higos cuesta ahora 40 dólares. Uvas: lo mismo. Una sola sandía se vende por 20 dólares. “Prohibidas”, dicen algunos, medio en broma.

Los huevos se han vuelto tan escasos que son considerados un manjar. Un solo huevo puede costar hasta 7 dólares. “Quien compra un huevo hoy, está comprando oro”, señaló con una risa amarga un hombre desplazado.