“Vamos a dolarizar la economía, vamos a cerrar el Banco Central, vamos a terminar con el cáncer de la inflación”, afirmaba enfáticamente Javier Milei durante su campaña.
El actual presidente ha explotado la idea de dolarizar la economía del país como solución al combate contra la inflación como recurso discursivo y es parte de su narrativa desde su origen público en los platós de televisión.
Pero desde que asumió la presidencia, Milei ha afirmado que su objetivo en materia monetaria, más que dolarizar la economía como lo han hecho países como Ecuador o El Salvador, es ir hacia un modelo de competencia de monedas.
Javier Milei, que se autoproclama “anarco capitalista” y libertario, asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023, en un contexto marcado por niveles de inflación extremadamente altos.
Durante los cuatro años de la administración previa, presidida por Alberto Fernández, la inflación acumulada alcanzó el 1020%. Esto se debió, en parte, a que el Gobierno peronista imprimió mucho dinero para financiar los excesivos niveles de gasto público.
Las primeras medidas de Milei
Desde que Milei asumió la presidencia, sin embargo, la inflación ha seguido escalando. Y durante los últimos meses Argentina se ha ubicado entre los primeros lugares en el ranking de países con mayor inflación mensual e interanual a nivel global.
El aumento de la inflación en los primeros meses de Milei se debió, en parte, a una devaluación del Peso argentino en un intento por acercarlo al dólar paralelo, que es el que surge del valor real que el mercado determina.
A la devaluación del 100% de la moneda, se sumaron medidas como el aumento del precio de las tarifas y servicios públicos que habían sido subsidiados durante décadas. Así, la inflación de diciembre de 2023 arrojó un aumento del 25,5% y la de enero un 20,6% y se presume que en los próximos meses la inflación mensual seguirá superando el 10%.
El Gobierno de Milei ha justificado estos primeros pasos aludiendo a que las subidas de precios obedecen a medidas de emergencia para poder reducir rápidamente el déficit fiscal y así cortar con la arrastrada espiral inflacionaria.
El costo social de estas primeras medidas que han generado más inflación es muy alto, ya que los salarios y las jubilaciones no han subido al ritmo del vertiginoso aumento de precios.
Frente a esta situación, donde el apoyo popular hacia el presidente se mantiene alto pero el ajuste estructural implica más penurias para los argentinos, sigue siendo un interrogante si Milei podrá implementar su gran eslogan de campaña -la dolarización-, así como el paquete de medidas de reformas para achicar el Estado y eliminar el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
¿El plan de Milei es realmente dolarizar la economía?
A pesar de las afirmaciones de campaña, a días de asumir la presidencia Milei comenzó a manejar conceptos más ambiguos para referirse a sus planes de política monetaria.
Y es que reconocidos economistas, como el diputado nacional Martín Tetaz, consideran que Milei no va a dolarizar la economía argentina ya que de hacerlo se establecería un tipo de cambio fijo como lo fue durante la convertibilidad de 1990, de "uno a uno", entre la moneda argentina y la estadounidense, lo cual implicaría una gran apreciación de la moneda argentina y una pérdida de competitividad.
Esto desembocaría a su vez en un proceso de desindustrialización, desempleo y aumento de la pobreza, semejantes a lo sucedido durante la década de los 90.
Tras las matizaciones de Milei con respecto a dolarizar la economía argentina, la economista y ministra de Relaciones Exteriores del nuevo Gobierno, Diana Mondino, ha comenzado a repetir que el objetivo de Milei es ir hacia un modelo de una canasta de monedas.
La ministra ha reiterado ante los medios que “una canasta de monedas es lo que siempre se dijo y lo que está escrito en el proyecto económico del presidente, lo que pasa es que la forma fácil de llamarla es dolarización”.
¿Qué es una canasta de monedas?
La libertad de monedas que plantea el Gobierno de Milei, y de hecho ya se contempla en el decreto 70.223, implica que las personas pueden hacer contratos en la moneda que quieran, ya sea en dólares, euros o pesos.
Pero para el Gobierno, previo a implementar el sistema de competencia de monedas se debe sanear el BCRA, o sea, lograr que la entidad quede sin pasivos remunerados. Y a partir de ese momento se podría abrir la competencia de monedas, lo cual quiere decir que no va a existir una única moneda de curso legal para saldar obligaciones.
“Si pudiéramos limpiar todos los pasivos remunerados –las deudas en pesos que el BCRA tiene contraídas-, Argentina ya estaría en condiciones de dolarizar con muy poca plata y de esa manera exterminaríamos la inflación”, afirmó recientemente el presidente para explicar el proceso en que se encuentra el Gobierno. Y a continuación afirmó que “lo de dolarizar tiene que ver con la moneda en la que se liquida, yo siempre hablé de competencia de monedas”.
Milei descartó avanzar con el plan durante 2024 por lo que los planes urgentes deberán esperar. Las reformas pretendidas por el Gobierno para llegar a un déficit cero y combatir la inflación, buscan garantizar que no se produzcan “corridas” como se suele llamar a cuando las personas se desprenden del peso para refugiarse en el dólar.
Y una vez alcanzado el objetivo el Gobierno estaría en condiciones de avanzar con el plan. Un proceso que busca acabar con una inflación crónica que ha rasgado los bolsillos de los argentinos y que ha disparado los niveles de pobreza afectando a más de cuatro de cada 10 personas.
Sin embargo, el principal eslogan de campaña de Milei, “la dolarización”, de momento no dejará de ser un eslogan.