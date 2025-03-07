Durante décadas, los dirigentes de la Unión Europea (UE) eligieron ser vasallos acomodaticios de Estados Unidos, aceptando que este país marcara su rumbo estratégico.

Para Europa, las consecuencias fueron tan claras como demoledoras. Ha perdido todo rastro de autonomía e influencia en las relaciones internacionales y, en el plano económico, ha aumentado su dependencia energética, la desindustrialización y el endeudamiento, provocando un debilitamiento progresivo de los motores de su crecimiento económico (principalmente la economía alemana).

No es extraño que Europa sea quien en mayor medida ha pagado los platos rotos por la guerra en Ucrania, en forma de costos directos o por sanciones que le han causado más daño que a la propia Rusia y de las que, sobre todo, se ha beneficiado Estados Unidos. La pregunta que hay que plantear y responder es cómo y por qué se ha llegado a ello.

El impacto en Europa del cambio estratégico de EE.UU.

Desfigurada y desinflada por el impacto de décadas de políticas neoliberales, Europa no aspiró a más, y sus grandes centros de poder se conformaron con recoger las migajas que el poder imperial estadounidense dejaba caer a su alrededor.

Ahora, la nueva administración de Donald Trump ha cambiado de planes y los dirigentes de la Unión Europea parecen conmocionados.

Estados Unidos dio un giro radical para concentrarse en sí misma, renunciando al tipo de liderazgo que ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahora, se basará en la amenaza y la coacción para establecer una nueva relación de tipo comercial con los países sometidos, bien porque se ofrezcan para ello o porque no tengan más remedio.

Trump y sus aliados están dispuestos a gobernar su país y el mundo como lo que son: un potentado gestor inmobiliario, y los millonarios que lo acompañan, rentistas acostumbrados a ganar dinero gracias a su situación de privilegio.

Lo cierto es que el cambio de administración al otro lado del Atlántico pone a Europa patas arriba y la deja desnuda ante el espejo. Trump pretende pasarles la cuenta y, para ello, comienza por cerrar el paraguas con el que los europeos se han sentido protegidos en las últimas décadas. Su jugada, en contra de lo que pueda parecer, es inteligente y beneficiosa pero solo a corto plazo, pues puede terminar siendo letal para Estados Unidos al alimentar coaliciones que busquen protegerse de su voracidad en todo el planeta.

Detener la guerra entre Ucrania y Rusia, incluso con concesiones a Moscú y humillando al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, le permitiría conseguir cuatro objetivos al mismo tiempo: replegarse en un frente para concentrarse en su propio interés; dedicarse con mayor intensidad y en mejores condiciones al enfrentamiento con China; obligar a Europa a hacerse cargo de todos los costes que implicará tener, a partir de ahora, un frente abierto directamente con Rusia y, por último, tras el alto el fuego, obtener cuantiosas rentas económicas, en forma de negocios y suministros de todo tipo.

La débil respuesta de los dirigentes europeos

Ante este nuevo escenario, la respuesta de la Unión Europea es la de un boxeador al borde del knock out: dar golpes al aire sin ton ni son. Sus dirigentes sólo saben decir que, para construir una auténtica defensa europea que garantice su seguridad, hace falta multiplicar el gasto militar.