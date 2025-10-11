Una vez más, Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego con Líbano: en plena madrugada, lanzó un ataque contra el sur del país que mató a por lo menos una persona e hirió a otras siete este sábado, según informaron medios locales. El bombardeo apuntó contra la localidad de Al-Msayleh, en la Gobernación Sur del Líbano.

La agencia de noticias estatal reportó que 10 ataques aéreos israelíes impactaron seis excavadoras en la carretera de Al-Msayleh, lo que provocó la destrucción y el incendio de numerosos vehículos. Un ciudadano sirio murió en el bombardeo, mientras que otro sirio y seis ciudadanos libaneses, incluidas dos mujeres, resultaron heridos, según el Ministerio de Salud.

La carretera de Al-Msayleh fue cerrada debido a daños significativos, informó el canal Al-Manar.

Por otro lado, se informó que drones israelíes sobrevolaban la capital, Beirut, y los suburbios del sur desde la madrugada del sábado, según la agencia.

Israel confirma ataque al Líbano





El ejército israelí confirmó este sábado haber ejecutado los ataques en Líbano. En un comunicado indicó que apuntó y “desmanteló infraestructura” supuestamente perteneciente al grupo Hezbollah en el sur del país, “donde se encontraba la maquinaria de ingeniería utilizada para restablecer la infraestructura en la zona".

Israel ha bombardeado el Líbano en múltiples ocasiones, a pesar del alto el fuego acordado en noviembre de 2024, tras un año de ataques transfronterizos entre Tel Aviv y Hezbollah que comenzó en octubre de 2023. En septiembre del año pasado el conflicto escaló a una gran ofensiva israelí, que causó más de 4.000 muertos y alrededor de 17.000 heridos.