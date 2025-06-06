El Ejército de Israel bombardeó este jueves al menos cuatro zonas en los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano, según informaron medios locales y las propias fuerzas israelíes. Los ataques ocurrieron en la víspera del Eid al-Adha. Es la primera vez en más de un mes que Israel ataca esa zona de la capital y la cuarta desde que un acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, puso fin a la última escalada entre Israel y Hezbollah en noviembre.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) reportó que los bombardeos alcanzaron un edificio cercano a la mezquita Al-Qaem, en las afueras de Beirut. Por su parte, el ejército israelí confirmó haber atacado ocho edificios en cuatro ubicaciones diferentes.

Poco antes de los ataques, Israel advirtió a los habitantes de tres barrios del sur de Beirut que evacuaran sus viviendas. El vocero militar israelí, Avichay Adraee, anunció que el ejército “pronto atacará” lo que describió como “varias instalaciones subterráneas utilizadas para la producción de drones”.

Tras la advertencia, la NNA informó sobre una intensa actividad de drones israelíes sobre los suburbios del sur de la capital. También señaló un desplazamiento masivo de personas desde los tres barrios amenazados por los bombardeos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques, calificándolos como una “violación flagrante de acuerdos internacionales” y una “prueba concluyente del rechazo de Israel a la paz regional”.