Israel lanza múltiples bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut
El ejército israelí lanzó varios ataques en Líbano, con bombardeos en los suburbios de Beirut que luego se extendieron hasta Nabatieh y Ain Qana, en el sur del país.
Vehículos dañados y escombros yacen tras los ataques israelíes en los suburbios del sur de Beirut. / Reuters
6 de junio de 2025

El Ejército de Israel bombardeó este jueves al menos cuatro zonas en los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano, según informaron medios locales y las propias fuerzas israelíes. Los ataques ocurrieron en la víspera del Eid al-Adha. Es la primera vez en más de un mes que Israel ataca esa zona de la capital y la cuarta desde que un acuerdo de alto el fuego, mediado por Estados Unidos, puso fin a la última escalada entre Israel y Hezbollah en noviembre.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) reportó que los bombardeos alcanzaron un edificio cercano a la mezquita Al-Qaem, en las afueras de Beirut. Por su parte, el ejército israelí confirmó haber atacado ocho edificios en cuatro ubicaciones diferentes.

Poco antes de los ataques, Israel advirtió a los habitantes de tres barrios del sur de Beirut que evacuaran sus viviendas. El vocero militar israelí, Avichay Adraee, anunció que el ejército “pronto atacará” lo que describió como “varias instalaciones subterráneas utilizadas para la producción de drones”.

Tras la advertencia, la NNA informó sobre una intensa actividad de drones israelíes sobre los suburbios del sur de la capital. También señaló un desplazamiento masivo de personas desde los tres barrios amenazados por los bombardeos.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques, calificándolos como una “violación flagrante de acuerdos internacionales” y una “prueba concluyente del rechazo de Israel a la paz regional”. 

“Se trata de una violación clara a las normas internacionales, a las resoluciones de la ONU y a la dignidad humana, especialmente en la víspera de una festividad religiosa”, declaró Aoun, según reportó la NNA.

Horas más tarde, el ejército israelí emitió nuevas advertencias a la población del sur del Líbano, en la región de Nabatieh, para que abandonara sus hogares ante inminentes bombardeos.

Además, otros dos ataques –uno desde aviones de guerra y otro con drones– tuvieron como objetivo la ciudad de Ain Qana, en la región de Iqlim al-Tuffah, en el sur del país, tras una advertencia de evacuación israelí.

Desde noviembre, las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques casi diarios en el sur del Líbano, asegurando que apuntan a operaciones de Hezbollah, a pesar del alto el fuego vigente entre ambos países.

Las autoridades libanesas han denunciado cerca de 3.000 violaciones por parte de Israel desde el acuerdo, con un saldo de al menos 208 muertos y más de 500 heridos.


FUENTE:TRT Español y agencias
