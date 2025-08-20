Sometidos a una hambruna devastadora y sin tregua, los palestinos en Gaza se preguntan qué viene ahora en su sufrimiento interminable, luego de que a principios de este mes el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara un plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para una invasión a gran escala del enclave.

A comienzos de agosto, el gabinete le dio luz verde a un plan para ocupar la Ciudad de Gaza: fue presentado como un paso “para derrotar a Hamás” y “concluir la ofensiva”.

El plan menciona cinco objetivos: desarmar a Hamás, liberar a los rehenes israelíes, desmilitarizar Gaza, imponer un control de seguridad israelí e instalar una “administración civil alternativa”, que no sean ni Hamás ni la Autoridad Palestina.

Gran parte del enclave se encuentra bajo ocupación israelí desde hace casi dos años, tras la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Según estimaciones de la ONU, alrededor del 86% de los palestinos en Gaza viven en zonas militares o bajo órdenes de evacuación. Incluso funcionarios israelíes reconocen controlar aproximadamente tres cuartas partes del territorio.

Entonces, ¿qué significa realmente este “nuevo” plan de ocupación?

Uno de los principales propósitos es enviar tropas terrestres al 25% restante de Gaza que no ha sido devastado, áreas en las que se han refugiado gran parte de los dos millones de habitantes del enclave.

Además, Israel se prepara para una ofensiva en dos fases que le permita reocupar la Ciudad de Gaza. Esto incluiría evacuar a alrededor de un millón de residentes —la mitad de la población— como una “medida temporal” para establecer infraestructura civil en el centro del enclave.

Netanyahu ha declarado que busca un “perímetro de seguridad”, y no necesariamente gobernar la ciudad.

Más de 60.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han sido asesinados por ataques israelíes aéreos y terrestres. Sin embargo, el Gobierno de Netanyahu no ha liberado a los rehenes ni alcanzado su objetivo tan anunciado de eliminar a Hamás, que aún controla una extensa red de túneles bajo el enclave.

Tampoco ha cumplido su objetivo repetido como un loro: eliminar al grupo de resistencia palestino, que mantiene el control sobre una extensa red de túneles bajo el enclave.

En Israel, amplios sectores de la población exigen que el gobierno acepte un acuerdo con Hamás y termine la ofensiva. Sin embargo, los aliados extremistas de la coalición de Netanyahu amenazan con derribar su gobierno si cesa la ofensiva genocida contra los palestinos.

Ante las crecientes críticas internacionales contra la brutal conducta de Israel en Gaza, Netanyahu utilizó diferentes tácticas para distraer la atención del mundo de los niños palestinos que mueren literalmente de hambre. Por eso, ha lanzado ataques contra Irán e intervenido en los asuntos internos de la vecina Siria a través de la comunidad drusa.

¿Táctica de presión o trampa?





Algunos analistas sugieren que el nuevo plan de ocupación, respaldado discretamente por el Gobierno de EE.UU., de desplazar a casi 2 millones de palestinos a otros países, podría ser un mecanismo de presión sobre Hamás para lograr un acuerdo por los rehenes israelíes.