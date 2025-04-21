En el caso de México, la guerra comercial impulsada por Donald Trump —que incluyó a sus propios socios y vecinos norteamericanos— ha evidenciado la vulnerabilidad de su política exterior. Actualmente, más del 80 % de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese país, y una parte significativa de la inversión extranjera directa también proviene del norte , generando una alta dependencia. Además, con la revisión del T-MEC prevista para 2026, México necesita llegar con mejores cartas de negociación.

En caso de que alguna de las partes rechace su extensión, el tratado establece revisiones anuales hasta su eventual terminación . Así, aunque el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó la adhesión al BRICS por razones económicas, de vecindad y de geopolítica, el nuevo escenario en América del Norte exige una reevaluación. En este sentido, contar con canales de diálogo y cooperación con el BRICS+ permitiría al gobierno de Claudia Sheinbaum diversificar socios, ampliar el margen de autonomía y fortalecer la posición mexicana.

Colombia se encuentra en una situación similar. Su relación privilegiada con Estados Unidos —principal socio comercial, militar y en cooperación en seguridad desde la firma del Plan Colombia en 2000 — ha limitado históricamente su margen de maniobra para diversificar alianzas. Este patrón comenzó a cambiar con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, quien ha impulsado una política exterior más autónoma , con énfasis en la integración regional y la multipolaridad.

A pesar de estos avances, Colombia aún se encuentra rezagada en comparación con otros países latinoamericanos en sus vínculos con potencias emergentes. Por ello, la invitación a la cumbre de los BRICS representa una oportunidad extraordinaria para diversificar alianzas y explorar espacios multilaterales más allá del eje tradicional con Washington.

Uruguay enfrenta una coyuntura estratégica particular en el Cono Sur. Como la economía más pequeña de la región y sede institucional del Mercosur, ha mantenido históricamente una política exterior basada en el multilateralismo , la apertura comercial y la estabilidad institucional. Sin embargo, la creciente volatilidad en algunos de sus principales socios comerciales —Brasil, Argentina y Estados Unidos — ha generado incertidumbre. Los giros nacionalistas de Jair Bolsonaro y Javier Milei han debilitado la cohesión del Mercosur, mientras que la polarización política de Donald Trump plantea nuevos riesgos en la relación bilateral con Estados Unidos. En este contexto, la reciente llegada a la presidencia de Yamandú Orsi, dirigente de izquierda con perfil moderado y apertura al diálogo internacional, ofrece a Uruguay una oportunidad para recalibrar su estrategia exterior.

BRICS+ en Río: una oportunidad para reimaginar la inserción lationamericana

La cumbre de Río 2025 podría marcar un punto de inflexión: el momento en que los BRICS pasen de ser un espacio de coordinación diplomática a una plataforma funcional del sur global. No obstante, Brasil enfrenta varios retos complejos.

Primero, impulsar un sistema de membresía flexible —con miembros plenos, asociados y observadores sectoriales— que permita ampliar la participación sin comprometer la cohesión. Segundo, evitar que el bloque se “asiatice” aún más, considerando que ya seis de sus diez miembros plenos son asiáticos (si se incluye entre ellos a Rusia, país bicontinental). Tercero, superar la trampa de un regionalismo sin región, articulando intereses latinoamericanos concretos sin depender de estructuras institucionales hoy paralizadas.

Pero quizás el desafío más delicado será capitalizar políticamente esta coyuntura sin caer en personalismos. Si la cumbre se convierte en un acto centrado únicamente en la figura de Lula — quien podría no postular a las presidenciales de 2026 —, perderá legitimidad.

La presidencia brasileña en el BRICS+ debe servir como plataforma para consolidar nuevos liderazgos brasileños y regionales, capaces de proyectar esta agenda más allá del presente gobierno. Solo así Brasil podrá garantizar una transformación duradera y un lugar relevante para América Latina en el mundo multipolar que emerge.



