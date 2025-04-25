El legado del papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, trasciende las fronteras de la espiritualidad cristiana: ha definido un nuevo paradigma humanitario global que siempre pone el acento y la mirada en los desfavorecidos. Y que además dedica una metralla implacable contra las naciones más poderosas.

Conocer las definiciones, diagnósticos y tensiones que plantó Francisco en sus 12 años de papado es penetrar en su visión de un mundo sin opresión ni extremismos . Pero en especial con igualdad de oportunidades para todos.

Amor y decepción con Latinoamérica

Como pontífice, Francisco visitó 66 países en todo el mundo, muchos de ellos donde el cristianismo es minoría. Su cercanía con Latinoamérica se tradujo en 10 viajes a la región, pero ninguno de ellos fue de regreso a su Argentina natal.

El motivo: no quería ser utilizado políticamente por el gobierno de turno. El líder de la Iglesia tuvo tensiones y diferencias ineludibles con cada presidente argentino. Y a pesar de las invitaciones, en las que cada mandatario buscó la foto triunfal con el papa que regresaba a casa, ninguno tuvo el privilegio.

Brasil fue el primer destino de un viaje al exterior del papa. Allí, fiel a su prédica, visitó una “favela” de Río de Janeiro y pidió a la comunidad católica que también acudiera a las villas miserias. Mientras mantuvo en Brasil una relación amistosa con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff –a quienes defendió y apoyó aún tras una condena por presunta malversación de fondos que ellos siempre han negado– el expresidente Jair Bolsonaro no tuvo la misma suerte. De hecho, cuando asumió como presidente y sin referirse directamente a él, el papa pidió a la Virgen que liberara al pueblo brasilero del odio que atravesaba al país. Todo un gesto de desamor político.

En Chile, donde le tocó hacer frente a la ola de acusaciones contra representantes de la Iglesia por abusos –y una primera defensa fallida del obispo Juan Barros, señalado de encubrimiento–, Francisco reconoció haber cometido un error. Luego responsabilizó al obispo y a la totalidad de la conferencia episcopal de Chile, de quienes aceptó la renuncia colectiva. En Perú, el papa disolvió el movimiento católico Sodalicio de Vida Cristiana, denunciado de abusos contra sus fieles.

En Venezuela, Francisco promovió el diálogo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición.

En Colombia dio un apoyo decisivo en el acuerdo de paz del gobierno con las FARC, que acabó finalmente en un cese de hostilidades tras décadas de lucha armada. Según expertos, ese hito posicionó al papa como una figura de peso para lograr sanar heridas arraigadas en el mundo.

Altibajos con EE.UU.

Su relación con Estados Unidos, a pesar de que la última visita oficial que recibió en vida fue la del vicepresidente JD Vance –tuvieron una charla de pocos minutos–, estuvo marcada por altibajos. Gracias a su cercanía con el entonces presidente Barak Obama, en 2014 el papa logró mediar en el bloqueo económico de larga data sobre Cuba.

Sin embargo, con la primera llegada de Trump a la Casa Blanca se endureció nuevamente el bloqueo y el vínculo con el Vaticano volvió a enfriarse. El papa Francisco fue categórico con la política migratoria de Trump y calificó duramente su decisión de construir un muro en la frontera con México. Lamentó que sea un líder que “piensa en construir muros”, y concluyó: “Esto no es cristiano”.

Un día antes de que Trump regresara a la presidencia en enero pasado, cuando el plan de deportaciones masivas ya era casi un hecho, el papa advirtió: “Esto, si es verdad, será una desgracia porque hará pagar la cuenta del desequilibrio a los pobres desgraciados que no tienen nada”. Más claro, imposible.