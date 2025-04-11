Entre los olivares y almendros de Turmus Ayya, en Cisjordania ocupada, el llamado a la oración se detiene, por un instante, atravesado por un grito.

No es un grito fuerte. Los pájaros al anochecer y la voz del llamado a la oración en la mezquita vecina, lo amortiguan. Sin embargo ahí está captado para siempre en una grabación de vigilancia. Un niño agoniza. Solo tiene 14 años.

Amer Rabee recibió 11 disparos: dos en el estómago, uno en la pierna, dos en la mano, dos en el corazón. Dos más le atravesaron el rostro. Los últimos perforaron su hombro.

Así lo explicó un médico a su padre , Mohammed Rabee, cuando recibió la llamada para recoger el cuerpo de su hijo en una base militar israelí, horas después de que Amer saliera a recoger almendras con dos amigos de infancia.

Los huertos de Turmus Ayya, pequeña localidad en el distrito de Ramala y Al-Bireh, son un refugio. Un pueblo de colinas fértiles, recuerdos y regresos. Allí, las familias palestino-estadounidenses como los Rabee, Shehada e Igbara encontraban un segundo hogar: veranos de Nueva Jersey transformados en lejanos paseos entre casas antiguas, caminatas matutinas a la mezquita de piedra y niños trepando árboles de almendra.

Pero ese domingo 6 de abril, el huerto se convirtió en un campo de sangre.

Treinta y seis disparos. Una pausa. Luego diez más. Y todo registrado en video y en audio. Disparos, gritos, y luego, un silencio que todo lo cubre.

“Me llamó un vecino”, contó Mohammed Rabee, el padre de Amer, en una videollamada desde Turmus Ayya, durante un encuentro en un centro comunitario de Nueva Jersey. “Me dijo que le habían disparado a dos y que uno seguía en el suelo. Me dijo: ‘Creo que es tu hijo’”.

Amer no sobrevivió. Su amigo Ayub Igbara, también de 14 años, está en condición crítica. Su cuerpo fue acribillado por las balas. Perdió casi diez litros de sangre antes de que una ambulancia, detenida en un control israelí, pudiera llegar hasta él.

Igbara, nacido en Little Ferry, Nueva Jersey, y actualmente residente en Cisjordania ocupada, ha sido sometido a dos cirugías. Le esperan más.

Su otro amigo, Abed Shehada, de 15 años y originario de Macon, Georgia, también recibió disparos, aunque se encuentra estable. Los tres son ciudadanos estadounidenses.

El ejército israelí afirma que los adolescentes lanzaban piedras a vehículos. Los calificó de “terroristas”.

Pero la voz del padre Rabee contradice esa versión.

“Tiene 14 años. Incluso si lanzó una piedra, ¿eso justifica vaciarle 11 balas en el cuerpo? ¿Dos al corazón?”, preguntó. “A un niño se le detiene. No se le mata”.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy , declaró que le está “exigiendo respuestas al gobierno israelí”.

Los senadores estadounidenses Cory Booker y Andy Kim han solicitado una investigación y sanciones contra colonos sionistas violentos. La representante Bonnie Watson Coleman calificó el asesinato de Amer como “una atrocidad”.

“¿Cómo puede justificar el ejército israelí el asesinato a sangre fría de un adolescente estadounidense?”, cuestionó en un comunicado. “EE.UU. debe intervenir y detener esta locura.” Pero la familia Rabee se siente olvidada.

“Lo llamaron terrorista”, dijo su tío , Rami Jbara. “Un niño sin arma, sin tanque, sin fusil. Solo un chico que trepaba árboles para recoger almendras”.

Un corazón silenciado antes de tiempo

Hace apenas dos meses, Amer viajó a Nueva Jersey para celebrar el nacimiento de su sobrina. Sonreía en las fotos, sostenía a la bebé en brazos, jugaba videojuegos con sus primos.

Ahora, su nombre se suma a una lista que no deja de crecer. Según Defense for Children International – Palestine, desde octubre casi 200 niños palestinos han sido asesinados por tropas israelíes en Cisjordania ocupada.

En el mismo periodo, más de 900 palestinos han muerto en incursiones de colonos o del ejército israelí.