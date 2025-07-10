Apodado por los medios occidentales como el “Fantasma de Al-Qaasam” debido a su bajo perfil, Ezzedin Al-Haddad, de 55 años, ha surgido como líder de facto de Hamás en Gaza.

Poco fotografiado, Al-Haddad es un combatiente experimentado que ha sobrevivido a “varios intentos de asesinato de parte de Israel”. Ascendió al cargo más alto dentro del grupo de resistencia después de que Tel Aviv asesinara a Mohammed Sinwar en mayo de 2025.

“Es un luchador duro y testarudo… Es una persona respetada y querida”, dijo a TRT World Yousef Alhelou, analista político palestino.

Al-Haddad es el tercero en siete meses que asume el liderazgo de Hamás en Gaza, donde Israel ha matado a más de 57.000 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— durante los últimos 21 meses.

Se sabe que desempeñó un papel clave en la incursión de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, un evento que los israelíes consideran su “peor derrota en la historia”. También recluta miembros para Hamás y supervisa el cautiverio de rehenes israelíes.

Alhelou describe a Al-Haddad como “uno de los comandantes más conocidos en el norte de Gaza” con fama de ser “una persona inteligente”. “Por eso recluta nuevos combatientes con facilidad”, añade.

Ascenso en las filas de Hamás

Nacido en la ciudad de Gaza en 1970, Al-Haddad se unió a Hamás en sus inicios en 1987. Comenzó como soldado raso en las Brigadas Al Qassam, el brazo armado del grupo, y ascendió rápidamente hasta convertirse en “comandante de pelotón”, “comandante de batallón” y finalmente “líder de brigada”.

Ha sido un “ vínculo crucial ” entre los mandos de Hamás. Su estrecha relación con Yahya Sinwar, exlíder del grupo asesinado en octubre de 2024, fortaleció aún más su influencia.

También desempeñó un papel importante en la unidad al-Majd de seguridad interna de Hamás, donde identificaba a personas sospechosas de colaborar con Israel.

“Su estilo militar es distinto al de sus predecesores. Tiene una gran influencia en el liderazgo político”, señala Alhelou, refiriéndose al ala política del grupo, que gestiona la gobernanza, la diplomacia y las relaciones públicas en Gaza, donde Hamás está en el poder desde 2007.

Con una recompensa israelí de 750.000 dólares por su captura y habiendo sobrevivido al menos a seis intentos de asesinato desde 2008, Al-Haddad es uno de los objetivos prioritarios de Israel.

“Cerebro” de la incursión del 7 de octubre

El perfil de Al-Haddad dentro de Hamás se consolidó tras su papel central en la planificación y ejecución de la incursión del 7 de octubre, que los palestinos denominan “Operación Inundación de Al Aqsa”.

Un día antes de la operación, convocó a una reunión secreta con comandantes de batallón. Distribuyó órdenes escritas, haciendo énfasis en el secuestro de soldados israelíes y la documentación en vivo del asalto. El 7 de octubre de 2023, Hamás secuestró a 251 israelíes.

Israel exige que Hamás libere al mismo tiempo a todos los rehenes, de los cuales alrededor de 20 seguirían con vida, como condición para detener su genocidio sobre Gaza. Y este es uno de los puntos centrales en las negociaciones actuales entre el grupo de resistencia y Tel Aviv.