Se cumple un año desde aquel 27 de noviembre cuando entró en vigor el alto el fuego en Líbano, acordado entre Israel y Hezbollah, que prometía poner fin a 14 meses de un conflicto devastador. Pese a las esperanzas de que Tel Aviv cesara sus ataques constantes, la tregua se ha quedado sólo en el papel: las fuerzas israelíes han violado las condiciones pactadas más de 10.000 veces, según la ONU, y ahora se cierne sobre el país la amenaza de una nueva escalada.

Ya lo dijo Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, en junio pasado: “No habrá calma en Beirut, ni orden ni estabilidad en el Líbano” hasta que se garantice la seguridad de su país. Luego sostuvo que de no “cumplirse” las condiciones de lo acordado “seguiremos actuando con gran fuerza”. Una muestra de la retórica que ha definido la posición de Tel Aviv frente a las violaciones reiteradas que ha cometido sistemáticamente.

El acuerdo logrado hace un año, que mediaron Francia y Estados Unidos, establecía que Israel debía cesar las hostilidades y retirar por completo sus tropas del sur del Líbano, mientras que Hezbollah debía replegar a sus combatientes al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera israelí, y desmantelar su infraestructura militar en esa zona. Para ello, el Estado libanés asumía la responsabilidad de garantizar el desmantelamiento del grupo antes de que finalizara 2025.

A pesar de que Hezbollah puso fin a su actividad armada en la zona fronteriza con Israel, y la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) registró más de 360 arsenales abandonados durante el último año, Tel Aviv mantiene sus ataques bajo su ya conocida justificación de la seguridad. Una demanda que Tel Aviv condiciona invariablemente al desarme completo de Hezbollah. Sin embargo, este proceso permanece bloqueado en Líbano: en el este del país, en los suburbios del sur de Beirut y en la región al norte del Litani, el grupo mantiene las armas.

Como consecuencia, desde la entrada en vigor del cese de hostilidades, Israel ha bombardeado casi a diario el sur del Líbano, atacando también con frecuencia el Valle de la Becá y, en ocasiones, incluso la capital, Beirut. Para no ir muy lejos, este domingo Tel Aviv lanzó un ataque aéreo que estremeció Beirut , al impactar en el suburbio sur, densamente poblado, y causar la muerte de Ali Tabatabai, un alto comandante de Hezbollah. Al menos cinco personas perdieron la vida en el bombardeo y otras 28 resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud libanés.

Dos días después, el primer ministro del país denunció que el Líbano enfrenta una guerra que “se está intensificando” y que “ha adoptado la forma de una guerra de desgaste unilateral por parte de Israel". "Trabajaremos para movilizar más apoyo árabe e internacional para detener estos ataques e impulsar la retirada israelí", añadió en sus declaraciones, citadas por la agencia estatal de noticias NNA.

Las cifras de las violaciones en un año

Desde que entró en vigor el acuerdo del alto el fuego, la FPNUL ha contabilizado cerca de 10.000 violaciones del acuerdo en el área fronteriza entre Israel y Líbano: 7.500 ataques aéreos y casi 2.500 incidentes terrestres. Sin embargo, esta cifra podría ser mucho más, teniendo en cuenta que no se registraron los ataques cometidos contra el resto del país.

Y la mayoría de las violaciones ha cobrado víctimas. En estos 365 días, más de 330 personas han muerto y otras 945 han resultado heridas, cifras que se suman a los más de 4.000 muertos y casi 17.600 heridos durante los 14 meses de conflicto que protagonizaron Tel Aviv y Hezbollah.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, antes de la entrada en vigor de la tregua el ejército israelí atacó 67 hospitales, 56 centros de atención primaria y 238 equipos médicos de emergencia, matando al menos a 222 trabajadores sanitarios, de acuerdo a cifras de Amnistía Internacional.

Además, Israel tampoco ha completado su retirada, manteniendo presencia militar en al menos cinco puntos estratégicos del territorio libanés.