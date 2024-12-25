En plena Ruta de la Seda, Trebisonda, en el noreste de Türkiye, ha ganado popularidad internacional durante los últimos años por la exitosa serie turca “Fugitiva” (“Sen Anlat Karadeniz”) que se filmó allí. Para Emre Demirci, sin embargo, esta ciudad verde de montañas y lluvias junto al mar Negro tiene un valor especial: allí nació y creció en la misma casa de sus padres, hermano, tíos y abuelos. “Recuerdo que mi abuela me contaba cuentos de hadas”, evoca Emre, de 28 años. “Decía que las había visto varias veces en los arroyos”.

Históricamente, Trebisonda ha sido un crisol de religiones, idiomas y culturas, pues su puerto ha impulsado el comercio regional a lo largo de los siglos. Y eso, de una forma u otra, marcó a Emre.

Pasó su juventud en contacto con la naturaleza. Nadaba en el mar negro, encendía pequeñas hogueras, y recogía rosas, margaritas, violetas, peras, uvas y cerezas del campo. Y, sobre todo, avellanas, ya que Türkiye es el mayor productor mundial de esta nuez.

A los 18 años, tras completar sus estudios, se mudó a la desbordante y legendaria ciudad de Estambul para estudiar lengua y literatura inglesa en la universidad. El primer paso que lo acercaría a su destino.

El español, la inflexión de su vida

A unos 1.000 kilómetros de distancia de su familia, Emre comenzó a estudiar literatura inglesa en 2014, y tres años después, literatura española, un "punto de inflexión" en su vida. Para demostrar su competencia, tuvo que presentar un examen.

“Estudié por mi cuenta en casa, sin gastar un centavo, pues tenía todo en internet. Me motivaba que cada día podía entenderlo mejor, y hasta armar frases en español”, cuenta Emre a TRT Español. “Cada vez que las palabras salían de mi boca, me impulsaban a aprender más y más”.

Con esta dedicación en casa y en la facultad, poco a poco su español comenzó a florecer.

A pesar de su enfoque en la cultura y la historia españolas, Emre aprendió sobre la historia de América Latina y se apasionó con su literatura. Una de sus obras favoritas es el cuento brevísimo –de poco más de una página– “Continuidad de los parques”, del escritor argentino Julio Cortázar. En el relato, un lector acaba asesinado por los mismos protagonistas de la obra que tiene entre sus manos.

Tras graduarse en la universidad, Emre trabajó como traductor de subtítulos de series turcas, nuevas y no tan nuevas. “También traduzco documentales y vídeos de todo tipo. Siempre aprendo algo nuevo y así mantengo activa mi mente”, afirma. “Por ejemplo, he traducido documentales sobre una selva de montaña apodada Los Yungas en Bolivia, o un pueblo en la altura en México, o ciudades remotas de Perú y Colombia”.

Un intercambio cultural que define su destino

Hace cuatro años, Emre tuvo un intercambio cultural con una familia española que visitó en Estambul, lo que sellaría su destino. Un encuentro que estrechó, al fin, sus lazos con España y América Latina. “Conocí a Carlos en internet cuando quería practicar español y un día me dijo: “Mi familia y yo vamos a visitar Türkiye”. Y así fue cómo nos conocimos días más tarde en un restaurante de pescado, en el puente de Gálata”. De allí, partieron juntos a un café en Süleymaniye. Y Emre hizo su primer tour turístico 100% en español. “Se quedaron asombrados por las impresionantes vistas panorámicas de la mezquita de Süleymaniye, el Cuerno de Oro, el Bósforo con sus ferris y la torre de Gálata”.

El encuentro con Carlos y su familia inauguró otro capítulo en su vida. A partir de entonces, Emre creó un espacio en redes sociales para intercambiar idiomas y culturas, donde une a hispanohablantes curiosos como Carlos, que tienen ganas de saber más sobre la diversidad de Türkiye.