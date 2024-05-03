La semana pasada estallaron protestas masivas en Argentina. Miles de personas salieron a la calle con pancartas, libros de texto y diplomas para defender la educación pública en medio de recortes presupuestarios, en lo que representa una de las mayores protestas de las últimas dos décadas.

Los manifestantes afirmaron que la decisión del presidente de extrema derecha Javier Milei de congelar el presupuesto recorta considerablemente el gasto público en medio de la creciente inflación en Argentina, que en marzo pasado se posicionó como la más alta del mundo.

Milei, quien llegó al poder con la promesa de recortar el gasto público y desregular la economía, afirma que sus medidas ––las cuales enfrentan un duro rechazo de parte de sus detractores políticos, los sindicatos de trabajadores, los medios de comunicación y distintos sectores económicos–– son "la garantía de un camino sostenible y consistente para acabar para siempre con la inflación en Argentina".

La protesta masiva de la semana pasada la organizaron la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), una universidad pública, y los sindicatos, con el respaldo de partidos de izquierda. A la manifestación asistieron personas de todas las ideologías, incluidos legisladores conservadores, comentaristas y empleados de universidades privadas.

Se calcula que unas 500.000 personas se movilizaron en la histórica Plaza de Mayo de Buenos Aires para expresar su preocupación por el futuro de la educación pública.

"Fui parte de la masiva convocatoria (a movilizarse) que tuvo lugar en Buenos Aires y en el interior del país, en protesta por la crítica situación que atraviesan las universidades públicas argentinas", explicó a TRT Priscila Palacio, profesora e investigadora principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Después de que recientemente las universidades declararan la emergencia financiera por el presupuesto aprobado, los responsables de la UBA afirman que la institución podría cerrar en pocos meses a menos de que haya más financiación.

Tras la protesta, Palacio dijo que vislumbró el "malestar" generalizado entre estudiantes, profesores y manifestantes.

Catalizador del desarrollo

Muchos en Argentina consideran que la educación pública, gratuita y a la que asisten más de dos millones de alumnos, es el catalizador del desarrollo del país.

Sin un plan de rescate, el posible cierre de la UBA dejaría a 380.000 alumnos a mitad de carrera.

Palacio explicó que el sistema universitario del país cuenta con más de sesenta universidades e institutos universitarios de gestión pública, que atienden a cerca del 80% de los estudiantes.

La UBA tiene una larga tradición académica, de la que han salido 17 presidentes de la nación. Actualmente alberga trece facultades, seis hospitales universitarios, algunos establecimientos de enseñanza secundaria e institutos culturales.

"Debido a las políticas económicas que viene implementando el Gobierno de Milei, que apuntan a reducir el gasto estatal para lograr superávit fiscal, el presupuesto de las universidades públicas (que dependen del financiamiento del Estado) se encuentra congelado, en algunos casos a valores de 2023", explicó Palacio.

El congelamiento coincide con la alta inflación interanual, que registró la escalofriante cifra de 287,9 por ciento entre abril de 2023 y marzo de 2024, y el aumento vertiginoso de los costos de servicios públicos como la electricidad, que en algunos casos superó el 500 por ciento.

Estos factores han repercutido en los costos de funcionamiento de las universidades, afirmó Palacio.

Como consecuencia, las aulas y pasillos de la UBA se han quedado sin iluminación. Además, los profesores han reducido tareas administrativas como la impresión de materiales, explica.

Palacio, profesora que ocupa el prestigioso puesto de catedrática de Historia General Económica y Social, afirmó que la inflación también ha afectado sus salarios.

En algunos casos, los sueldos de los profesores se han reducido un 35 por ciento en el último trimestre, hasta situarse en torno a los 150 dólares mensuales en el peor de los casos, lo que ha provocado que algunos tengan que hacer trabajos extra.

Con veinte años de experiencia docente, Palacio señaló que los recortes han obstaculizado su tarea de investigadora.

"Como investigadora y directora de proyectos de investigación de la UBA debo enfrentarme a una severa reducción (en términos reales) de los subsidios destinados a financiar la investigación ya que algunos conceptos están expresados a precios de 2023", dijo.

"Algunos fondos que reciben los investigadores universitarios no alcanzan para cubrir los gastos básicos que requiere la actividad académica", agregó Palacio, en referencia a bibliografías, insumos y costos de congresos.

Mientras los profesores hacían oír su voz, la situación de la universidad tocó la fibra sensible de argentinos como Mateo Abelenda, estudiante de 31 años y aspirante a músico, que está terminando la carrera de composición en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Para él, la educación pública es un "gran símbolo y un gran orgullo" que, a pesar de sus desafíos, se destaca a la hora de formar profesionales de distintos sectores.

"El hecho de que sea gratuita y de calidad permite que diversos sectores elijan formarse en universidades estatales que tienen gran reputación internacional, y que a su vez desarrollan conocimientos e investigaciones de renombre mundial", dijo Abelenda a TRT.

Aseguró que muchos sudamericanos vienen a estudiar a Argentina, donde suele ser "más accesible económicamente" que algunos de sus países de origen.

Resistencia

Abelenda rechazó el argumento inflacionista de Milei, al insistir en que Argentina ha tenido continuos problemas con la inflación.

El estudiante indicó que la inflación ha sido un problema para los diferentes gobiernos desde el retorno a la democracia en 1983 y apuntó a una dura advertencia para el líder de extrema derecha en medio de su impulso de austeridad.