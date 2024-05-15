En el 2012, Hasan Alnajjar, técnico de computación, nacido 39 años atrás en la Franja de Gaza, dejó su país para radicarse, del otro lado del mundo, en Argentina donde acabó formando una nueva familia. Pensaba, como todo el mundo, que siempre habría oportunidad de regresar a casa.

Sin embargo, años más tarde, cuando vio desde el teléfono móvil, cómo su barrio, su edificio, su ciudad en Palestina, se transformaban, en pocas horas, en un rompecabezas de escombros, supo que ya no había vuelta atrás. “Nunca imaginé tanta brutalidad. Tanta muerte. Los bombardeos israelíes, dejaron mi barrio irreconocible. A veces, me llegan videos y tengo que preguntar a mis hermanos si eso de ahí era nuestra casa”.

Hasan llegó a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, escapando como tantos otros de un conflicto que parece no tener fin. Más allá de lo que digan, más que un país, Palestina parece una celda y salir de allí le costó a Hasan 300 dólares en sobornos a la policía fronteriza de Egipto.

La historia de los refugiados no acaba cuando dejan el conflicto a sus espaldas. En 1948, lo supieron bien los 700.000 palestinos desplazados durante la “Nakba”, la “catástrofe”. Dejaron casas, pertenencias y recuerdos, y sólo conservaron a modo de testimonio, las llaves oxidadas de lo que fue su vida. Incluidos los cuatro abuelos de Hasan. Por delante, los refugiados tienen aún el desafío de empezar de cero, a veces, en una patria nueva. Y muchas veces, a solas.

El drama de un refugiado en Latinoamérica

Para Hasan, la vida en la Argentina fue desoladora. No conocía a nadie y la única persona que lo recibió, a poco de llegar, “le cortó el diálogo”. No hablaba una palabra de español. Quiso probar suerte arreglando computadoras, pero los clientes no le entendían el idioma. Lo más duro era no saber si al día siguiente tendría para comer. O si tendría suficiente para evitar quedarse en la calle. Hasan mira al cielo. “Uno, dos, tres, déjame pensar”. Mentalmente calcula todas las pensiones y casas por las que pasó en sus primeros tiempos en la Argentina. ”Fueron diez en total. Aunque tal vez, fueron más”.

No es lo único que le cuesta contar. También debe hacer memoria para recordar los empleos que tuvo en Argentina. Trabajó de jardinero. Pero por más casas donde cortara el césped, siempre el salario era escaso. Fue profesor de árabe, pero le costaba hacerse entender. Fue empleado de seguridad de un local de comidas. Le exigían 12 horas de trabajo, y para llegar y volver necesitaba 3 horas de viaje. Cuando le planteó al dueño que era demasiado tiempo, lo despidió sin pagarle siquiera por los días de asistencia.

A veces, a Hasan le llegaban propuestas impensadas. En tiempos del boom de la telenovela “Las mil y una noches”, lo convocaban de eventos y fiestas para escribir los nombres de los invitados en árabe, a modo de obsequio. Lo llamaron cinco veces. La paga no estaba mal. Lo duro era ver a toda esa gente de fiesta, mientras Hasan aún llevaba la guerra muy adentro.

Si algo resume sus primeros años en la Argentina, al igual que tantos palestinos que atravesaron fronteras huyendo del horror, fue la total indiferencia. “A la mayoría de los argentinos no les importa lo que sucede en Gaza”, se lamenta. “Y a los que les importan, creen en las mentiras que cuentan los medios. Sólo se preocupan cuando hay rehenes argentinos en Gaza. Si mueren palestinos, no los conmueve”.

A pesar de las dificultades que le tocó vivir en Buenos Aires, agradece que nunca durmió en la calle y, comparado con su familia que permanece aún en Gaza, puede considerarse un afortunado.

Una nueva familia

En el 2019, las cosas empezaron a mejorar. Consiguió empleo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires: hoy se ocupa en implementar las historias clínicas en formato digital. Y tras años de amargura, conoció a Sofía, alumna de idioma árabe. Con ella tuvo hace un año, a Aisha, su primera hija. Poco a poco, Hasan le narró el drama de su familia en Palestina y cómo es padecer los bombardeos tan cerca, aún estando tan lejos.