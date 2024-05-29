Ocho meses después del inicio de la guerra en Gaza, la capacidad militar de Hamás permanece intacta, ya que el grupo de resistencia palestino continúa lanzando cohetes hacia Tel Aviv y llevando a cabo ataques relámpago contra el Ejército de Israel.
Durante el fin de semana, Abu Ubaida, portavoz de las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamás, afirmó que los combatientes habían matado y capturado a soldados israelíes, destacando la resistencia del grupo en el campo de batalla.
“A pesar de la guerra genocida y la aniquilación indiscriminada, nuestros combatientes han estado y siguen estando vigilantes (contra el ejército israelí) y han llevado a cabo numerosas operaciones contra sus soldados durante las dos últimas semanas, en Yabalia, Rafah y Beit Hanún, en todos los focos de ataque”, declaró el domingo el portavoz.
“La última de estas operaciones fue una operación compleja llevada a cabo por combatientes el sábado por la tarde en el norte de la Franja de Gaza, donde los combatientes llevaron a la fuerza sionista a una emboscada dentro de un túnel en el campo de Yabalia y los atraparon en la entrada de este túnel”, añadió el portavoz.
La emboscada fue un éxito, resultando en “soldados israelíes muertos, heridos y capturados”, dijo el portavoz de Hamás. El ejército israelí niega que sus soldados hayan sido capturados por Hamás.
“Cuando Hamás dice que siguen matando a algunos soldados israelíes, es cierto. Han publicado vídeos durante las últimas semanas en los que francotiradores matan a soldados israelíes de manera directa o al menos les alcanzan. Es posible", afirma Jerome Drevon, analista senior de grupos armados en el International Crisis Group, un think-tank estadounidense.
Respecto a las afirmaciones de Hamás de haber tomado soldados israelíes como rehenes, Drevon dice que sería “más reacio a confirmarlo” porque en un país pequeño como Israel estas noticias salen rápidamente a la luz, ya que los familiares de los soldados presionan al gobierno para intentar recuperarlos con rapidez.
“Sería difícil para Israel ocultarlo”.
Si Hamás hubiese capturado soldados compartiría sus fotos o vídeos. Entonces, se podría confirmar que el grupo ha sido capaz de capturar a soldados israelíes, dice el analista a TRT World.
Edward Erickson, ex militar estadounidense y profesor jubilado de Historia Militar en el Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad Marine Corps, también ve posible que “Hamás sea capaz de tender emboscadas o capturar a uno o dos soldados israelíes” porque la guerra de Gaza ha sido una larga campaña en la que los soldados israelíes podrían llegar a estar “cansados y descuidados”.
Hamás se mantiene firme
Si Hamás ha capturado a soldados israelíes casi ocho meses después del inicio de la guerra de Gaza, eso significaría que el grupo sigue teniendo mucha capacidad militar para contraatacar.
También durante el fin de semana, Hamás disparó cohetes de largo alcance dirigidos a Tel Aviv “en una demostración de la capacidad que conserva”, informó Financial Times.
A pesar de los intensos bombardeos israelíes y los continuos ataques terrestres, Israel no ha conseguido llegar hasta los rehenes retenidos por Hamás desde el 7 de octubre.
Según Drevon, la estrategia de Hamás consiste en evitar una confrontación a gran escala con el ejército israelí y, en su lugar, recurrir a ataques y retiradas rápidas que causan menos bajas y mantienen la presión sobre el ejército israelí.
Con el lanzamiento de cohetes contra Tel Aviv, Hamás quiere demostrar que aún puede lanzar ataques de largo alcance a pesar de sufrir “reveses militares”, afirma Drevon.
Las afirmaciones israelíes de haber desmantelado la mayoría de las brigadas de Hamás no cuentan mucho, según Drevon, quien añade que la fuerza militar del grupo reside en unidades pequeñas que pueden llevar a cabo ataques de ataque y retiradas rápidas. Los analistas estiman que las Brigadas Al Qassam cuentan con entre 30.000 y 50.000 miembros.
Según evaluaciones recientes de los servicios de inteligencia estadounidenses, tras casi ocho meses de intensos combates, Israel sólo ha logrado eliminar del 30 al 35 por ciento de los combatientes de Hamás, ya que el 65 por ciento de los túneles de Hamás en Gaza siguen intactos.
Hamás no necesita grandes brigadas, sino unidades a pequeña escala compuestas por dos individuos con armamento ligero para atacar tanques israelíes, así como utilizar francotiradores contra objetivos israelíes, afirma Drevon.
«Hamás está muy adaptado a las continuas ofensivas por parte Israel, por lo que ahora está operando en una configuración en pequeñas unidades y, como resultado, la mayoría de los miembros de Hamás han sobrevivido», dice Drevon.
A la vez, “lo que parece estar ocurriendo” es que el liderazgo de Hamás facilita un plan en el que esas pequeñas unidades de combatientes pueden estar activas en distintas zonas de Gaza para implementar dos objetivos diferentes, añade el analista.
Según este plan, los combatientes de Hamás pueden, o bien lanzar “ataques dirigidos” contra soldados israelíes para ejercer presión e infligirles bajas o regresar a las áreas de las que se retiró el ejército israelí para restablecer el control del grupo palestino, agrega el analista.
Aunque Israel afirma causar muchas bajas a Hamás, el grupo también es capaz de reclutar potencialmente a miles de combatientes, según Drevon. Esto también significa que centrarse en el número de combatientes de Hamás no es una buena medida para estimar la fuerza del grupo, añade Drevon.
«No creo que Hamás busque enfrentarse mucho. Creo que su objetivo principal es preservar a sus combatientes en los túneles mientras evita un enfrentamiento a gran escala", afirma.