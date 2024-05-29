Ocho meses después del inicio de la guerra en Gaza, la capacidad militar de Hamás permanece intacta, ya que el grupo de resistencia palestino continúa lanzando cohetes hacia Tel Aviv y llevando a cabo ataques relámpago contra el Ejército de Israel.

Durante el fin de semana, Abu Ubaida, portavoz de las Brigadas Al Qassam, brazo militar de Hamás, afirmó que los combatientes habían matado y capturado a soldados israelíes, destacando la resistencia del grupo en el campo de batalla.

“A pesar de la guerra genocida y la aniquilación indiscriminada, nuestros combatientes han estado y siguen estando vigilantes (contra el ejército israelí) y han llevado a cabo numerosas operaciones contra sus soldados durante las dos últimas semanas, en Yabalia, Rafah y Beit Hanún, en todos los focos de ataque”, declaró el domingo el portavoz.

“La última de estas operaciones fue una operación compleja llevada a cabo por combatientes el sábado por la tarde en el norte de la Franja de Gaza, donde los combatientes llevaron a la fuerza sionista a una emboscada dentro de un túnel en el campo de Yabalia y los atraparon en la entrada de este túnel”, añadió el portavoz.

La emboscada fue un éxito, resultando en “soldados israelíes muertos, heridos y capturados”, dijo el portavoz de Hamás. El ejército israelí niega que sus soldados hayan sido capturados por Hamás.

“Cuando Hamás dice que siguen matando a algunos soldados israelíes, es cierto. Han publicado vídeos durante las últimas semanas en los que francotiradores matan a soldados israelíes de manera directa o al menos les alcanzan. Es posible", afirma Jerome Drevon, analista senior de grupos armados en el International Crisis Group, un think-tank estadounidense.

Respecto a las afirmaciones de Hamás de haber tomado soldados israelíes como rehenes, Drevon dice que sería “más reacio a confirmarlo” porque en un país pequeño como Israel estas noticias salen rápidamente a la luz, ya que los familiares de los soldados presionan al gobierno para intentar recuperarlos con rapidez.

“Sería difícil para Israel ocultarlo”.

Si Hamás hubiese capturado soldados compartiría sus fotos o vídeos. Entonces, se podría confirmar que el grupo ha sido capaz de capturar a soldados israelíes, dice el analista a TRT World.

Edward Erickson, ex militar estadounidense y profesor jubilado de Historia Militar en el Departamento de Estudios de Guerra de la Universidad Marine Corps, también ve posible que “Hamás sea capaz de tender emboscadas o capturar a uno o dos soldados israelíes” porque la guerra de Gaza ha sido una larga campaña en la que los soldados israelíes podrían llegar a estar “cansados y descuidados”.

Hamás se mantiene firme

Si Hamás ha capturado a soldados israelíes casi ocho meses después del inicio de la guerra de Gaza, eso significaría que el grupo sigue teniendo mucha capacidad militar para contraatacar.