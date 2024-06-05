Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de bombas sobre Gaza desde el pasado 7 de octubre, una cifra que supera con creces los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial contra Dresde, Hamburgo y Londres combinadas.

A finales de abril, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos estimó que se lanzaron aproximadamente 70.000 toneladas de bombas contra Gaza, abarcando el período de seis meses entre el 7 de octubre y el 24 de abril.

"Se estima que Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, además de sus operaciones de allanamiento, lo que ha causado la destrucción de todos los edificios a una distancia de hasta un kilómetro en el este y el norte del enclave, con el fin de crear la llamada zona de neutral", según esta organización de vigilancia de derechos humanos con sede en Ginebra.

Cuando los alemanes bombardearon Londres, entre 1940 y 1941, arrojaron alrededor de 18.300 toneladas de explosivos, según diversos cálculos, incluidos archivos del diario The New York Times.

Los aliados lanzaron 8.500 toneladas de bombas sobre Hamburgo en el verano de 1943, dijo Hendrik Althoff, investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Hamburgo.