Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de bombas sobre Gaza desde el pasado 7 de octubre, una cifra que supera con creces los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial contra Dresde, Hamburgo y Londres combinadas.
A finales de abril, el Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos estimó que se lanzaron aproximadamente 70.000 toneladas de bombas contra Gaza, abarcando el período de seis meses entre el 7 de octubre y el 24 de abril.
"Se estima que Israel ha lanzado más de 70.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, además de sus operaciones de allanamiento, lo que ha causado la destrucción de todos los edificios a una distancia de hasta un kilómetro en el este y el norte del enclave, con el fin de crear la llamada zona de neutral", según esta organización de vigilancia de derechos humanos con sede en Ginebra.
Cuando los alemanes bombardearon Londres, entre 1940 y 1941, arrojaron alrededor de 18.300 toneladas de explosivos, según diversos cálculos, incluidos archivos del diario The New York Times.
Los aliados lanzaron 8.500 toneladas de bombas sobre Hamburgo en el verano de 1943, dijo Hendrik Althoff, investigador del Departamento de Historia de la Universidad de Hamburgo.
Además, los aliados utilizaron 3.900 toneladas de bombas en Dresde en febrero de 1945, según los registros históricos.
Israel continúa sin pausa su brutal ofensiva contra Gaza desde el 7 de octubre, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 36.500 palestinos han muerto en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, y casi 83.000 más han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Casi ocho meses después de que empezara la ofensiva de Israel, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo extremo de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que en su último fallo ordenó a Tel Aviv detener inmediatamente su operación en Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la ofensiva militar antes de que fuera invadida el 6 de mayo.