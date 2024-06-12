“Necesitamos un divorcio nacional. Tenemos que separarnos por estados rojos y estados azules", decía hace unos meses Marjorie Taylor Green, representante republicana por Georgia en el Capitolio, defendiendo la secesión del Gobierno federal.

Una segregación que tuvo su punto álgido entre 1861 y 1865, durante su Guerra de Secesión.

Relacionado ONU sobre nueva política de inmigración de EE.UU.: “El asilo es un derecho”

El motivo de todo ello fue el cuestionamiento de algunos estados hacia el poder del Gobierno federal, con respecto a la prohibición de la esclavitud.

Con el fin de preservarla, algunos estados sureños decidieron separarse y empezar una confrontación que algunos políticos han reiniciado.

Si bien no hay riesgo inminente de ruptura, sí que hay una parte significativa de la población (dos tercios) que cree que la división del país ha empeorado desde 2021 y que las diferencias irán a más.

Así lo desvelaba una encuesta de YouGov, realizada en agosto de 2022, en la que además dos de cada cinco estadounidenses piensan que una guerra civil es probable en la próxima década.

Una hipótesis que parece hacerse realidad, al menos en los cines, con la película de producción estadounidense “Civil War” (2024), del director Alex Garland, y que apunta a un sombrío escenario de enfrentamiento con fatal desenlace, y escenas inéditas en las calles del país.

Aunque la Guerra de Secesión se produjo por la esclavitud y la reivindicación del poder de los estados, en esta ocasión el lema de su invocación es la lucha por el futuro del país.

Un eslogan inapelable en este año electoral en el que demócratas y republicanos se juegan la llegada de sus respectivos representantes a la Casa Blanca.

Diferencia entre estados

Esta división entre las dos Américas se concentra especialmente en el diferente acercamiento a ciertos temas, ya que los estados con las leyes más restrictivas sobre el aborto, el género y la migración votaron por Trump en 2020.

Relacionado ¿Qué sigue para Trump tras el veredicto histórico que lo declaró culpable?

Algo que se espera ocurra de nuevo en las elecciones presidenciales de 2024.

Unos territorios de los que forman parte diez de los once estados del sur que, en su momento, buscaron la secesión de la Unión para formar los Estados Confederados de América y que, a excepción de Virginia, son los mismos que dieron la victoria a Trump en las elecciones de 2016, ante Hillary Clinton.

Surgimiento de Trump

La llegada de Donald Trump al panorama político fue un punto de inflexión en un país que siempre ha tenido diferencias entre demócratas y republicanos.

Su lenguaje provocador y cercano a algunos de los sectores de población más descontentos fue vista como una tabla de salvación para estos.

Ya en diciembre de 2015, cuando solo quedaban dos meses para los caucus de Iowa en su primera candidatura a la presidencia (las elecciones donde los votantes eligen a los representantes de cada partido en la carrera electoral), el magnate republicano consiguió liderar los sondeos dentro de su partido.

A lo largo de estos ocho años, Donald Trump ha sido presidente durante un mandato y protagoniza su tercera campaña electoral con las herramientas de siempre: fuerte defensa de la marca MAGA (Make America Great Again), desapego de sus antiguos socios en política exterior, uso populista de temas como la inmigración, las armas o el aborto, y críticas a las élites políticas de las que él mismo se excluye.