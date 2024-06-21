Durante casi ocho meses, Ahmed Kouta, enfermero de 23 años originario de Canadá, ha presenciado de cerca la devastación y el caos causados por el ejército israelí en Gaza.
Kouta trabajó en la sala de emergencias del Hospital al Shifa, que atendió a muchas de las víctimas de los brutales ataques israelíes que mataron a casi 37.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.
Muchos de ellos podrían haberse salvado si los médicos no estuvieran sobrecargados de trabajo y si los hospitales tuvieran suficientes suministros médicos, explicó a TRT World.
El bloqueo israelí ha cortado el acceso de Gaza a medicinas esenciales, mientras que el ejército israelí atacaba hospitales y arrestaba a médicos. Las escenas en las salas de emergencia y cirugía fueron desgarradoras.
"Hubo un momento en que un padre, que también era médico, tuvo que amputar la pierna de su propia hija", cuenta Kouta. "No había anestesia, ni equipo médico adecuado, solo desesperación por salvar su vida”.
Kouta compartió imágenes de la situación crítica en el hospital con sus más de 400.000 seguidores en Instagram.
Llegaban niños heridos con profundas heridas que requerían de 10 a 20 puntos, precisa. "Estos niños tienen que soportar el dolor porque es la única forma de tratarlos”.
“Su destino era la muerte”
Los trabajadores médicos del servicio de emergencia de al Shifa enfrentan la dura realidad de que algunos de los heridos no sobreviven porque no había suficientes camas.
"La gente llegaba con amputaciones completas, quemaduras, y dando sus últimos suspiros", recuerda Kouta.
"Algunos pacientes estaban vivos, pero su destino claramente era la muerte porque no había manera de tratarlos o llevarlos a una sala de operaciones debido al enorme número de pacientes esperando”, relata.
La Organización Mundial de la Salud dice que solo unos 12 de los 36 hospitales de Gaza aún pueden funcionar. En total, los ataques aéreos israelíes han dañado o destruido casi el 84% de las instalaciones de salud de Gaza.
Los hospitales apenas funcionan y en Al Shifa, los cirujanos realizaban de 10 a 30 cirugías de emergencia al día.
“Las horas siguen corriendo, los pacientes siguen llegando y no hay tiempo para que los trabajadores médicos descansen. Porque si quieren descansar o decir: ‘ya no voy a hacer esto’, entonces muchas personas simplemente estarán esperando el momento de su muerte”, dice Kouta.
Cuando se le preguntó sobre las condiciones de los hospitales en Gaza, Kouta aseguró que la situación es grave. Dos o tres pacientes comparten una cama. Los pasillos están llenos de heridos que no tienen a dónde ir.
"Entonces, cuando llegan nuevos pacientes, no hay forma de aceptarlos. Así que tienes que dar el tratamiento fuera”, señala el enfermero canadiense.
Los palestinos son “seres humanos como todos los demás”
Fuera del Hospital al Shifa, en el jardín, se instalaron carpas para atender pacientes. "Tienes que ir a buscarlos afuera o un miembro de la familia viene y dice 'Por favor, dale el medicamento a nuestro paciente, está tirado afuera en el suelo”, añade Kouta.
A medida que continuó el brutal ataque isrealú sobre Gaza, la escasez de equipamiento agravó las dificultades que ya enfrentaban los médicos para atender a los pacientes.
"Todos los pasillos del Hospital al Shifa estaban completamente llenos. La falta de equipos dificulta aún más dar tratamiento, porque cuando necesitas equipos específicos, no los tienes", dice.
"Quiero decir que las personas de Gaza son seres humanos como todos los demás. Tienen corazón, tienen sentimientos, tienen una vida, tienen sueños, tienen familia, todo", concluye Kouta.