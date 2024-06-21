Durante casi ocho meses, Ahmed Kouta, enfermero de 23 años originario de Canadá, ha presenciado de cerca la devastación y el caos causados por el ejército israelí en Gaza.

Kouta trabajó en la sala de emergencias del Hospital al Shifa, que atendió a muchas de las víctimas de los brutales ataques israelíes que mataron a casi 37.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Muchos de ellos podrían haberse salvado si los médicos no estuvieran sobrecargados de trabajo y si los hospitales tuvieran suficientes suministros médicos, explicó a TRT World.

El bloqueo israelí ha cortado el acceso de Gaza a medicinas esenciales, mientras que el ejército israelí atacaba hospitales y arrestaba a médicos. Las escenas en las salas de emergencia y cirugía fueron desgarradoras.

"Hubo un momento en que un padre, que también era médico, tuvo que amputar la pierna de su propia hija", cuenta Kouta. "No había anestesia, ni equipo médico adecuado, solo desesperación por salvar su vida”.

Kouta compartió imágenes de la situación crítica en el hospital con sus más de 400.000 seguidores en Instagram.

Llegaban niños heridos con profundas heridas que requerían de 10 a 20 puntos, precisa. "Estos niños tienen que soportar el dolor porque es la única forma de tratarlos”.

“Su destino era la muerte”

Los trabajadores médicos del servicio de emergencia de al Shifa enfrentan la dura realidad de que algunos de los heridos no sobreviven porque no había suficientes camas.

"La gente llegaba con amputaciones completas, quemaduras, y dando sus últimos suspiros", recuerda Kouta.

"Algunos pacientes estaban vivos, pero su destino claramente era la muerte porque no había manera de tratarlos o llevarlos a una sala de operaciones debido al enorme número de pacientes esperando”, relata.