“La muerte espera a los heridos en los hospitales”, dice enfermero en Gaza
ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
“La muerte espera a los heridos en los hospitales”, dice enfermero en GazaHospitales sobrecargados y con pocos suministros luchan por salvar a los palestinos heridos. Pero no hay forma de tratarlos y “su destino es la muerte”, relata un enfermero del Hospital al Shifa.
Los equipos de Gaza, la defensa civil, la investigación de la escena del crimen y los servicios forenses continúan llevando a cabo investigaciones en el lugar después del asedio y los ataques israelíes que destruyeron por completo el hospital Al-Shifa de Gaza. / Foto: AA
Zeynep ConkarZeynep Conkar
21 de junio de 2024

Durante casi ocho meses, Ahmed Kouta, enfermero de 23 años originario de Canadá, ha presenciado de cerca la devastación y el caos causados por el ejército israelí en Gaza.

Kouta trabajó en la sala de emergencias del Hospital al Shifa, que atendió a muchas de las víctimas de los brutales ataques israelíes que mataron a casi 37.400 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Muchos de ellos podrían haberse salvado si los médicos no estuvieran sobrecargados de trabajo y si los hospitales tuvieran suficientes suministros médicos, explicó a TRT World.

El bloqueo israelí ha cortado el acceso de Gaza a medicinas esenciales, mientras que el ejército israelí atacaba hospitales y arrestaba a médicos. Las escenas en las salas de emergencia y cirugía fueron desgarradoras.

"Hubo un momento en que un padre, que también era médico, tuvo que amputar la pierna de su propia hija", cuenta Kouta. "No había anestesia, ni equipo médico adecuado, solo desesperación por salvar su vida”.

Kouta compartió imágenes de la situación crítica en el hospital con sus más de 400.000 seguidores en Instagram.

Llegaban niños heridos con profundas heridas que requerían de 10 a 20 puntos, precisa. "Estos niños tienen que soportar el dolor porque es la única forma de tratarlos”.

“Su destino era la muerte”

Los trabajadores médicos del servicio de emergencia de al Shifa enfrentan la dura realidad de que algunos de los heridos no sobreviven porque no había suficientes camas.

"La gente llegaba con amputaciones completas, quemaduras, y dando sus últimos suspiros", recuerda Kouta.

"Algunos pacientes estaban vivos, pero su destino claramente era la muerte porque no había manera de tratarlos o llevarlos a una sala de operaciones debido al enorme número de pacientes esperando”, relata.

Recomendados

La Organización Mundial de la Salud dice que solo unos 12 de los 36 hospitales de Gaza aún pueden funcionar. En total, los ataques aéreos israelíes han dañado o destruido casi el 84% de las instalaciones de salud de Gaza.

Los hospitales apenas funcionan y en Al Shifa, los cirujanos realizaban de 10 a 30 cirugías de emergencia al día.

“Las horas siguen corriendo, los pacientes siguen llegando y no hay tiempo para que los trabajadores médicos descansen. Porque si quieren descansar o decir: ‘ya no voy a hacer esto’, entonces muchas personas simplemente estarán esperando el momento de su muerte”, dice Kouta.

Cuando se le preguntó sobre las condiciones de los hospitales en Gaza, Kouta aseguró que la situación es grave. Dos o tres pacientes comparten una cama. Los pasillos están llenos de heridos que no tienen a dónde ir.

"Entonces, cuando llegan nuevos pacientes, no hay forma de aceptarlos. Así que tienes que dar el tratamiento fuera”, señala el enfermero canadiense.

Los palestinos son “seres humanos como todos los demás”

Fuera del Hospital al Shifa, en el jardín, se instalaron carpas para atender pacientes. "Tienes que ir a buscarlos afuera o un miembro de la familia viene y dice 'Por favor, dale el medicamento a nuestro paciente, está tirado afuera en el suelo”, añade Kouta.

A medida que continuó el brutal ataque isrealú sobre Gaza, la escasez de equipamiento agravó las dificultades que ya enfrentaban los médicos para atender a los pacientes.

"Todos los pasillos del Hospital al Shifa estaban completamente llenos. La falta de equipos dificulta aún más dar tratamiento, porque cuando necesitas equipos específicos, no los tienes", dice.

"Quiero decir que las personas de Gaza son seres humanos como todos los demás. Tienen corazón, tienen sentimientos, tienen una vida, tienen sueños, tienen familia, todo", concluye Kouta.

FUENTE:TRT World
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar