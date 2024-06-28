Irán elige este viernes a su próximo presidente, en unas elecciones marcadas por la repentina muerte del exmandatario Ebrahim Raisi, quien falleció en un trágico accidente de helicóptero en mayo.
Aunque originalmente el Consejo de Guardianes había aprobado una lista con seis candidatos, en las últimas horas dos de ellos se retiraron de la contienda.
La figura más reconocible entre las boletas es el actual presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. En el lado opuesto destaca un cirujano poco conocido, Masoud Pezeshkian, el único candidato reformista, ya que los demás se inclinan hacia la línea que respalda al ayatolá Ali Jamenei y desafía a Occidente.
En este marco, el ayatolá Jamenei alentó a los iraníes a concurrir a las urnas para que no se repita la situación de las elecciones parlamentarias realizadas a principios de este año, que tuvieron la participación más baja desde la Revolución Islámica de 1979 en el país.
Mohammad Bagher Qalibaf
El presidente del parlamento iraní, Qalibaf, de 62 años, es el funcionario de mayor rango dentro del actual Gobierno que aspira a la presidencia. Los analistas sugieren que él es el favorito de la campaña, seguido de Jalili.
Qalibaf fue también alcalde de Teherán y tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria.
El candidato sostiene que puede salvar a Irán de la crisis. Su campaña estuvo centrada en la clase media y en la promesa de donaciones de dinero en efectivo para los pobres.
Saeed Jalili
Jalili, de 58 años, es un político que estuvo a cargo de las negociaciones nucleares desde el 2008 al 2013. Fue apodado “el mártir viviente” después de perder una pierna en la guerra entre Irán e Irak de los años 80.
Se postuló en las elecciones presidenciales de Irán de 2013 y se registró como candidato en 2021, aunque luego se retiró para apoyar a Raisi.
El candidato sostiene que Irán no necesita negociar sobre su programa nuclear con Occidente y su campaña se ha centrado en gran medida en los votantes rurales.
Aunque se considera que mantiene estrechos vínculos con Jamenei, no se le considera uno de los favoritos.
Masoud Pezeshkian
Uno de los candidatos que llama la atención es Pezeshkian, cirujano cardíaco de 69 años y único candidato reformista entre las figuras que buscan la presidencia.
Hasta ahora, su campaña se ha centrado en el voto juvenil, las mujeres y las minorías étnicas de Irán.
Asimismo, entre sus objetivos está reiniciar con Occidente las negociaciones del acuerdo nuclear de 2015, lo que considera clave en términos económicos. También plantea la necesidad de que Irán tenga mayor comunicación con otros países.
Pezeshkian cuenta con el apoyo del ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, que sirvió bajo el relativamente moderado presidente Hassan Rouhani y ayudó a lograr el acuerdo nuclear.
Sin embargo, los analistas creen que necesitaría de una gran participación electoral para ganar, lo cual es poco probable.
Mostafa Pourmohammadi
Pourmohammadi, de 64 años, es el único clérigo chiíta que se presenta a las elecciones. Se desempeñó como ministro del Interior durante el gobierno del presidente Mahmoud Ahmadinejad, de línea conservadora, y luego como ministro de Justicia bajo el gobierno de Hassan Rouhani. Por eso, cuenta con el respaldo de algunos clérigos y tradicionalistas.
En varias ocasiones indicó que el próximo presidente debe “tratar con el mundo” y ha criticado el hecho de que Irán haya armado a Rusia en la guerra de Ucrania, porque sentía que Teherán no estaba recibiendo lo suficiente de Moscú a cambio de su apoyo.
Alireza Zakani y Hashemi retiran sus candidaturas
Alireza Zakani, de 58 años, es el actual alcalde de Teherán. En 2021 ya se había retirado de las elecciones presidenciales, en esa ocasión para respaldar a Raisi.
Zakani critica a los reformistas y moderados dentro del sistema político de Irán. Durante su campaña, hizo hincapié en que Irán debería volver a usar su moneda, el rial, y pidió o que el país cree más productos con valor agregado a partir de su petróleo para aumentar los ingresos.
Por su parte, Ghazizadeh Hashemi, de 53 años, fue uno de los vicepresidentes de Raisi y director de la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos. Se postuló en las elecciones presidenciales de 2021 y recibió poco menos de un millón de votos, quedando en último lugar.
En diversas ocasiones instó al país a darle continuidad a las políticas de Raisi e insistió en que Irán no necesita inversión extranjera para tener éxito, a pesar de los desafíos económicos generalizados que enfrenta ahora la nación.
Hashemi justificó su retirada de las elecciones por su voluntad de "preservar la unidad de las fuerzas de la revolución".