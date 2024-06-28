Irán elige este viernes a su próximo presidente, en unas elecciones marcadas por la repentina muerte del exmandatario Ebrahim Raisi, quien falleció en un trágico accidente de helicóptero en mayo.

Aunque originalmente el Consejo de Guardianes había aprobado una lista con seis candidatos, en las últimas horas dos de ellos se retiraron de la contienda.

La figura más reconocible entre las boletas es el actual presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. En el lado opuesto destaca un cirujano poco conocido, Masoud Pezeshkian, el único candidato reformista, ya que los demás se inclinan hacia la línea que respalda al ayatolá Ali Jamenei y desafía a Occidente.

En este marco, el ayatolá Jamenei alentó a los iraníes a concurrir a las urnas para que no se repita la situación de las elecciones parlamentarias realizadas a principios de este año, que tuvieron la participación más baja desde la Revolución Islámica de 1979 en el país.

Mohammad Bagher Qalibaf

El presidente del parlamento iraní, Qalibaf, de 62 años, es el funcionario de mayor rango dentro del actual Gobierno que aspira a la presidencia. Los analistas sugieren que él es el favorito de la campaña, seguido de Jalili.

Qalibaf fue también alcalde de Teherán y tiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria.

El candidato sostiene que puede salvar a Irán de la crisis. Su campaña estuvo centrada en la clase media y en la promesa de donaciones de dinero en efectivo para los pobres.

Saeed Jalili

Jalili, de 58 años, es un político que estuvo a cargo de las negociaciones nucleares desde el 2008 al 2013. Fue apodado “el mártir viviente” después de perder una pierna en la guerra entre Irán e Irak de los años 80.

Se postuló en las elecciones presidenciales de Irán de 2013 y se registró como candidato en 2021, aunque luego se retiró para apoyar a Raisi.

El candidato sostiene que Irán no necesita negociar sobre su programa nuclear con Occidente y su campaña se ha centrado en gran medida en los votantes rurales.

Aunque se considera que mantiene estrechos vínculos con Jamenei, no se le considera uno de los favoritos.