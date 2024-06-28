“Recuerdo que algo tradicional en Barcelona era ir a pasear por Las Ramblas. Eso, con las décadas, con los siglos, se convirtió en un verbo: ramblear. Actualmente, no puedes ramblear porque no tienes un metro cuadrado para pasear por esas Ramblas, porque están ocupadas por turistas que no tienen ni idea de qué significan Las Ramblas, ni su historia ni para qué han servido a lo largo de los siglos”, expresa David Soler, miembro de la Asamblea de barrios por el decrecimiento turístico de Barcelona.

Barcelona recibe más de 30 millones de visitantes al año, de estos, unos 23 millones lo hacen por motivos turísticos. En 2023, el número de pernoctaciones hoteleras fue de 18.649.868, según datos del Ayuntamiento de Barcelona. Muchos de los turistas no llegan a pasar una noche en la ciudad, como todos aquellos que llegan a bordo de cruceros.

El estrés para la ciudad por recibir y acomodar este número tan elevado de turistas es muy alto y afecta al funcionamiento normal del núcleo urbano.

Ellisenda Coll, vecina del Barrio Gótico de Barcelona y miembro de la asociación de vecinos de este barrio, se queja de que el turismo afecta a “la ocupación del espacio público, la desaparición del comercio local que es el que utilizan los ciudadanos, en los servicios básicos, como la limpieza, o el transporte público, que están saturados”.

El hartazgo de muchos ciudadanos con la afluencia masiva de turistas es evidente en el creciente número iniciativas ciudadanas por regular, hacer decrecer y diversificar esta industria.

Según David Soler la industria turística presenta “un relato en el cual el turismo trae muchos beneficios para los lugares que lo acogen, pero es necesario construir un relato del turismo desde la experiencia de la ciudadanía, un relato diferente”.

Los beneficios del turismo

En 2023 la aportación del turismo al PIB fue del un 12,8 %, equivalente a 186.596 millones de euros.

"Debemos seguir impulsando y cuidando el sector turístico, uno de los pilares de nuestra economía, con políticas que lo hagan más sostenible, más justo para los trabajadores, los territorios y los ciudadanos, y a la vez atractivo para los visitantes durante todo el año", declaró el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, tras lo que las autoridades destacaron como un "extraordinario comportamiento del turismo en 2023".

En un comunicado oficial, las autoridades españolas lo califican como "un año de récord" con más de 84 millones de turistas internacionales, y más de 108.000 millones de gasto en destino, representando las mejores cifras de la serie histórica.

Con estos datos parecería difícil construir un argumento en contra. Ese es el relato de la industria, pero estas cifras tan abrumadoras esconden una realidad que no siempre va en beneficios de los ciudadanos.

Cuando David Soler dice que es necesario construir el relato de la ciudadanía, una de las cosas a las que se refiere es que hay que poner estos datos en contexto. Según él “desde que un turista sale de su casa el 70% de los gastos son para el transporte y el hotel, y solo el 30% para comercio local”.

Ellisenda Coll asegura que “la industria del turismo es una industria extractiva”. Con esto se refiere a que la industria turística hace uso de los recursos de una ciudad -espacio público, transporte, servicios, etc.- pero apenas deja beneficio, excepto a unos pocos.

Jordi Camina, de la Asociación de barrios por el decrecimiento turístico de Barcelona, asegura que la creación de empleo por el sector turístico también es un gran mito, puesto que los empleos que crea están entre “los peor pagados y los más precarios”.

Está opinión no es compartida por todos los barceloneses. Albert Pujol, que regenta una pequeña tienda de souvenirs en una bocacalle de Las Ramblas, difiere: “empecé trabajando en la hostelería y hace unos años abrí este establecimiento de souvenirs artísticos, de alguna forma siempre me he ganado la vida con una actividad relacionada con el turismo”.

…Y los perjuicios

David Soler asegura que hay que diferenciar entre “industria turística y turismo” y que lo que es perjudicial es la industria para la cual los turistas son su materia prima. Dice, también, que “la masificación turística no aporta mayor beneficio a la sociedad”.